Έξαλλη η Ραχήλ Μακρή: «Nα ψάχνεις κοπέλα να σου φτιάξει τα νύχια και να είναι κλεισμένες για εβδομάδες»

Το απόλυτο κοινωνικό δράμα έζησε η Ραχήλ Μακρή ψάχνοντας κοπέλα να της φτιάξει τα σπασμένα νύχια και συγκρίνοντας τις λίστες αναμονής με θέση στο Δημόσιο.

Πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύτρια του πολιτικού φορέα «Μέτωπο Νίκης», η Ραχήλ Μακρή επανήλθε στη δημόσια σφαίρα, όχι με κάποια πολιτική πρόταση ή παρέμβαση για την ακρίβεια, το μεταναστευτικό ή την κατάσταση του ΕΣΥ, αλλά με μια ανάρτηση για… τα σπασμένα της νύχια.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, η κυρία Μακρή περιέγραψε το «απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής»: να προσπαθεί να βρει κοπέλα να της φτιάξει δύο νύχια και να νιώθει -όπως έγραψε– πως «διεκδικεί θέση στο Δημόσιο».

Δείτε την ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή:

Εξιστόρησε με λεπτομέρειες πώς κλαψούρισε, παρακάλεσε και προσπάθησε να πείσει τις αισθητικούς ότι η δουλειά είναι υπόθεση ενός τετάρτου. Τίποτα.

Η απάντηση ήταν άκαρδη: «Δεν έχουμε χρόνο».

Η ίδια δεν δίστασε να συγκρίνει τις λίστες αναμονής για μανικιούρ με τις ουρές του ΕΣΥ, να υποστηρίξει ότι για ραντεβού με καρδιοχειρουργό θα έβρισκε ευκολότερα και να καταλήξει πως η ομορφιά «έγινε ταξική υπόθεση». Για να φτιάξεις νύχι, έγραψε, «ή θα ’χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο»

Και μέσα σε όλα, επανέφερε και την πολιτική χροιά, κάνοντας αναφορά στον πρωθυπουργό που, όπως είπε, «νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».

Πηγή: protothema.gr