Εξαιρετικές εμφανίσεις για τους μικρούς αθλητές του ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σε μια ακόμη διοργάνωση ο ΑΣ ΘΗΣΈΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ με προπονητή τον Κακαρέλη Νίκο κατάφερε να ξεχωρίσει με το υψηλό επίπεδο των αθλητών του. Στην Πάτρα έγινε η φιλική συνάντηση όπου συμμετείχαν αρκετοί σύλλογοι με το επίπεδο των αθλητών να είναι πολύ καλό.

Οι αθλητές του συλλόγου ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους δείχνοντας την σωστή δουλειά που γίνεται στον σύλλογο από τον προπονητή Κακαρέλη Νίκο. Οι αθλητές για την ηλικία τους έδειξαν εξαιρετικό επίπεδο στην τεχνική τους ενθουσιάζοντας το κοινό και αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια από άλλους γονείς άλλων συλλόγων.

Ο σύλλογος συμμετείχε με 40 αθλητές από το Αγρίνιο – ΘΗΣΈΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ και 30 αθλητές από τους συλλόγους ΘΗΣΈΑΣ ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ-ΘΗΣΈΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ΘΗΣΈΑΣ ΑΡΤΑΣ.

Το ΔΣ συγχαίρει τους αθλητές για τις σπουδαίες εμφανίσεις τους όπως και τον προπονητή του συλλόγου κι ευχαριστεί πολύ τους γονείς για την εμπιστοσύνη και την στήριξή τους σε κάθε δραστηριότητα του συλλόγου.