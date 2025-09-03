Εξαφάνιση 59χρονης Βρετανίδας: Έκκληση του συζύγου της να συνεχιστούν οι έρευνες - «Αν τη βρει κάποιος θα δώσουμε λεφτά»

Έκκληση στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, να συνεχίσουν επισταμένα τις έρευνες για τον εντοπισμό της Βρετανίδας συζύγου του, Michel Ann Joy Bourda 59 ετών, που εξαφανίστηκε από προσώπου γης την Παρασκευή 1 Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου Καβάλας κάνει μέσω του protothema.gr ο σύζυγος της, κ. Χρήστος Μπούρδας.

Παράλληλα, ο σύζυγος της εξαφανισμένης 59χρονης, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στο protothema.gr, κάνει έκκληση και σε όποιον μπορεί να την είδε και μπορεί με τη μαρτυρία του να συνεισφέρει στον εντοπισμό της αγαπημένης του συζύγου. «Αν τη βρει κάποιος θα του δώσουμε λεφτά» τόνισε ο κ. Μπούρδας.

Το ζευγάρι που διαμένει μόνιμα στην Αγγλία είχαν μόλις τρεις ημέρες που είχαν φτάσει για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην παραλία του Οφρυνίου στην Καβάλα.

«Είχαμε καθίσει στην παραλία. Η σύζυγος του ήταν μια χαρά και μάλιστα μου πρότεινε να φάμε κρέπα και μετά να ξεκουραστούμε. Όπως και κάναμε. Εμένα δυστυχώς με πήρε ο ύπνος για λίγη ώρα και όταν ξύπνησα δεν την είδα δίπλα μου» περιέγραψε ο κ. Μπούρδας ο οποίος όπως τόνισε έσπευσε αμέσως να την ψάξει και να ζητήσει βοήθεια από το προσωπικό του καταστήματος στο οποίο είχαν καθίσει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει «η Αστυνομία άργησε πολύ να έρθει στο σημείο» με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζει να χαθεί πολύτιμος χρόνος ενώ πρόσθεσε ότι «και το λιμενικό άργησε να αρχίσει τις έρευνες με αποτέλεσμα να έχει νυχτώσει. Τους ειδοποίησα κατά τις 3 η ώρα ότι έχασα τη σύζυγο μου και η Αστυνομία ήρθε δυο ώρες αργότερα κατά τις 5 και αργότερα ήρθε και το Λιμενικό. Και που ήρθε δηλαδή το περιπολικό με τους αστυνομικούς απλά πήγαιναν πάνω κάτω» ανέφερε δηλώνοντας εξαιρετικά «απογοητευμένος από τις αστυνομικές αρχές. Την έψαχνα μόνος μου τρεις ημέρες σε μια τεράστια παραλία κάνοντας 10 χιλιόμετρα τη φορά, ανέβηκα και σε ένα βουνό μην τυχόν είχε πάει εκεί» ανέφερε.

«Δεν έχω ελπίδα ότι ζει»

Ο κ. Μπούρδας που παραμένει στην περιοχή της Καβάλας αναζητώντας τη σύζυγό του εκτιμά ότι πιθανόν δεν βρίσκεται σε ζωή. «Δεν έχω ελπίδα ότι ζει» είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε μαζί της ούτε χρήματα, ούτε τα χάπια της που είναι σημαντικά για τη ζωή της «καθώς πάσχει από μια ασθένεια των μυών και αν δεν τα πάρει προκαλούνται σημαντικά προβλήματα στους μυς αλλά και σε άλλα όργανα» και πρόσθεσε ότι αν έχει πνιγεί «πρέπει να βρεθεί η σορός της».

Περιγράφοντας την αγαπημένη του σύζυγο ο κ. Μπούρδας ανέφερε ότι ήταν καλή κολυμβήτρια και ότι στη θάλασσα έμπαινε με τα κόκκινα γυαλιά ηλίου «τα οποία ήταν και μυωπίας» και με ένα καπέλο στυλ μπέιζμπολ.

«Ήταν η τρίτη ημέρα των διακοπών μας στην Ελλάδα και μάλιστα επειδή την πρώτη ημέρα που φτάσαμε έβρεχε δεν είχαμε πάει στην παραλία. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά που είχαμε κατεβεί για μπάνιο» είπε ο κ. Μπούρδας προσθέτοντας ότι πριν έρθουν στην Ελλάδα έκαναν διακοπές στη Γερμανία.

Η 59χρονη που εργαζόταν στην Αγγλία ως ειδική πληροφορικής (IT) σε μεγάλη εταιρεία, τα τελευταία 6-7 χρόνια είχε σταματήσει την εργασία της και σε λίγους μήνες θα λάμβανε τη σύνταξη της. Όπως είπε ο σύζυγος της, όταν είχε σταματήσει την εργασία της είχε περάσει μια περίοδο με ψυχολογικά θέματα «αλλά τα είχε ξεπεράσει εντελώς».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να εξαφανίστηκε ηθελημένα την ώρα που εκείνος κοιμόταν, ο κ. Μπούρδας είπε ότι του το ανέφερε και ένας αστυνομικός αυτό το ενδεχόμενο αλλά ο ίδιος το απέκλεισε εντελώς λέγοντας στο protothema.gr ότι η σύζυγος του «είχε μεγάλη οικονομική άνεση και απλά θα μπορούσε να με είχε χωρίσει. Δεν θα χρειαζόταν ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, ήμασταν πολύ καλά μεταξύ μας, δεν είχαμε πρόβλημα».

protothema.gr