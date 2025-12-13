Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο: «Σκεφτόταν να κάνει Χριστούγεννα στην Αθήνα» – Το παρατημένο ΙΧ, τα προβλήματα και η τελευταία επικοινωνία

Σε υπόθεση με πολλαπλές διαστάσεις έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Από το τηλεφώνημα και το ταξίδι του πατέρα του την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με το καράβι από τη Θεσσαλονίκη, και τη συνάντηση που δεν έγινε ποτέ, αφού «είχε πάρει το αυτοκίνητό του και είχε φύγει», όπως δήλωσε στην εκπομπή «Εξελίξεις», μέχρι την ανεύρεση του αυτοκινήτου του τέσσερις ημέρες μετά, όταν πια είχε εκδοθεί Silver Alert, 140 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, στο χωριό Φρες προς Αποκορώνα. Όπως έγραψε ο Παντελής Γιαΐτσης στο parapolitika.gr, το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε υποστεί μηχανική βλάβη, είναι απόμερο, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, σε ένα σημείο που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Κουκουράκης, μάλιστα, μίλησε για την περιοχή, τονίζοντας πως στην περιοχή υπάρχουν πολλά πηγάδια και χαράδρες, ξωκλήσια, αλλά καθόλου σπίτια. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι υπήρξε μαρτυρία πως τον είδαν στις Καλύβες, ωστόσο η έρευνα απέβη άκαρπη.

Μυστήριο αποτελεί, επίσης, ότι όλα τα προσωπικά αντικείμενά του είναι μέσα στο όχημα. Στο παλίμψηστο της υπόθεσης πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτό που είπε ο πατέρας του, ότι έπαιρνε αγωγή για ψυχοθεραπεία την τελευταία τριετία, την οποία, ωστόσο, είχε κόψει από τον περασμένο Απρίλιο, λόγω παρενεργειών. Ωστόσο, ένα νέο στοιχείο είναι οι κουβέντες που μετέφεραν στο MEGA άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Τόνιζαν, μάλιστα, ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος, όπως είναι το όνομα του γιατρού, δεν επέδειχνε ασυνήθιστη συμπεριφορά. Ωστόσο, αυτό αντιτίθεται με ό,τι είπε ο πατέρας του πως του τόνισε ο γιος του στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία τους, ότι δηλαδή «έχω προβλήματα».

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Μου είπε ότι έχει πολύ διάβασμα»

Ενώ η έρευνα για να εντοπιστεί ο 33χρονος γατρός συνεχίζεται, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΜΑΚ και drone να συμμετέχουν, από το κοντινό περιβάλλον του ισχυρίζονται ότι ο άντρας δεν έδειχνε σημάδια. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, σκέφτηκε να κάνει Χριστούγεννα στην Αθήνα, όπως είπε γυναίκα που επικοινώνησε μαζί του μία ημέρα πριν την εξαφάνισή του: «Δεν είπαμε κάτι τώρα τελευταία. Απλά μου είπε ότι έχει πολύ διάβασμα. Εγώ του είπα ότι θα πάω στην Αθήνα για γιορτές και μου είπε ‘μήπως να έρθω και εγώ;’ και του λέω ‘έλα’. Τίποτα άλλο δεν μου ανέφερε».

Επιπλέον, προστέθηκε: «Είμαστε σοκαρισμένοι. Προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Θεωρώ ότι κάποιος του έχει κάνει κακό και δεν εμφανίζεται. Ο Αλέξης ήταν πολύ χαρούμενο παιδί».

Εξαφάνιση 33χρονου στην Κρήτη: «Ό,τι μπορούσε να γίνει, γίνεται»

Ο πατέρας του 33χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο χωριό Φρες προς Αποκορώνα, τόνισε στο MEGA: «Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι, μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ οκτώ η ώρα. Μου ζήτησε λέει ‘έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα’, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα Κρήτη. Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήτανε στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να γίνει γίνεται».

«Ήτανε σε μία αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία την σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα, έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια, το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μία οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές», σημείωσε.

Από τη μεριά του, ο Βασίλης Βενιζέλος αποκάλυψε ότι προς τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου είχε σταλεί ευχαριστήρια επιστολή από οικογένεια νοσηλευόμενου ασθενή. Συγχρόνως, ανέφερε πως ο γιατρός είχε εξαφανιστεί επί τριήμερο προσφάτως, αν και το τωρινό διάστημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος τελεί υπό εξαφάνιση στην Κρήτη, αναφερόταν η πιο πρόσφατη ευχαριστήρια επιστολή οικογένειας νοσηλευόμενου ασθενή προς το νοσοκομείο του Ηρακλείου «Βενιζέλειου». Μάλιστα, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του parapolitika.gr, ο 33χρονος γιατρός του «Βενιζέλειου» είχε τύχει να εξαφανιστεί και πάλι πρόσφατα και για χρονικό διάστημα τριών ημερών, αλλά εκείνη τη φορά ο ίδιος είχε επιστρέψει την τρίτη ημέρα στη θέση του στο νοσοκομείο.