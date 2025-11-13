«Εξαφάνισε» κοσμήματα υπάλληλος ενεχυροδανειστηρίου στο Αγρίνιο και συνελήφθη

Σε μία σύλληψη για παραβίαση της νομοθεσίας για ενεχυροδανειστήρια προχώρησε στο Αγρίνιο η Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εργαζόμενος ως υπάλληλος σε ενεχυροδανειστήριο, από την 12-10-2025 έως και την 05-11-2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.