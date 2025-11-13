Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, 2025
Home Αγρίνιο

«Εξαφάνισε» κοσμήματα υπάλληλος ενεχυροδανειστηρίου στο Αγρίνιο και συνελήφθη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Σε μία σύλληψη για παραβίαση της νομοθεσίας για ενεχυροδανειστήρια προχώρησε στο Αγρίνιο η Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εργαζόμενος ως υπάλληλος σε ενεχυροδανειστήριο, από την 12-10-2025 έως και την 05-11-2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές ενεχυρίασης κοσμημάτων, χωρίς να υπάρχουν στο κατάστημα τα κοσμήματα.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.