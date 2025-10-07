Ευθ. Λέκκας για τον κρατήρα στις Φυτείες Ξηρομέρου: Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι

Τους κατοίκους στις Φυτείες Ξηρομέρου προειδοποιεί ο Ευθύμιος Λέκκας, να είναι προσεκτικοί καθώς ο κρατήρας σχετίζεται με έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα στην περιοχή.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στο ΕΡΤnews σε έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα που εξελίσσονται στην επιφάνεια και κάτω από το έδαφος, όπως κατολισθήσεις και καθιζήσεις σχετίζεται ο κρατήρας που άνοιξε στο χωριό.

Ο κρατήρας με διαστάσεις 6 μέτρα βάθος και 6 μέτρα πλάτος, προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κατοίκων.

<br />

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η περιοχή βρίσκεται σε μια ζώνη όπου τα πετρώματα είναι ευκολοδιάβρωτα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε ο καθηγητής εξηγώντας ότι τα φαινόμενα όπως και στη Λέσβο που αποκολλήθηκε βράχος προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.

Ευτυχώς, στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, που κατοικούνται κανονικά, ωστόσο η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι μεγάλη.

Η ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό ο καθηγητής καλεί τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. Εάν παρατηρηθούν όπως είπε ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου.

Επιπλέον, επισημαίνει την ανάγκη ενός συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους, κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.

Πηγή: ertnews.gr