Έβρος: Καταγγελία ΜΚΟ για μετανάστες που βρέθηκαν σε νησίδα

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σήμερα Τετάρτη (7.6.2023) υπάρχει πληροφορία για μεγάλο αριθμό μεταναστών που εικάζεται ότι βρίσκεται σε νησίδα στον Έβρο, σε τουρκικό έδαφος. ΜΚΟ κάνει λόγο για 330 μετανάστες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ πλέον οι μετανάστες κατευθύνονται σε νησίδες του ποταμού Έβρου και από εκεί προσπαθούν να περάσουν οργανωμένα στην ενδοχώρα.

Σημειώνεται πως σήμερα θα βρεθεί στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας θα βρεθεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τους αστυνομικούς για να «μπορέσουμε να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση η οποία αρχίζει να γίνεται σύνηθες φαινόμενο».

ΜΚΟ μιλά για 330 μετανάστες σε νησίδα

Η ΜΚΟ Alarm Phone κάνει λόγο για 330 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε νησίδα στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζουν ότι η ενημέρωση που έχουν μέχρι αυτή την ώρα είναι πως πρόκειται για περίπου 70 άτομα.

Οι προσφυγικές ροές στην περιοχή του Έβρου είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 6, 2023