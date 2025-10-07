Έβερεστ: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των 200 ορειβατών που παγιδεύτηκαν από χιονοθύελλα

Περισσότεροι από 200 ορειβάτες που είχαν παγιδευτεί από χιονοθύελλα το Σαββατοκύριακο κοντά στη ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ, απομακρύνονται με επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters, πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Ο απεγκλωβισμός ξεκίνησε τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Η περιφερειακή κυβέρνηση του Θιβέτ δεν προέβη σε κάποιο άμεσο σχόλιο σχετικά με την εκκένωση.

Νωρίτερα, περίπου 350 άλλοι ορειβάτες που είχαν αποκλειστεί από τη χιονοθύελλα στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα του Θιβέτ, οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο από τοπικούς διασώστες.

Πυροσβέστες του Θιβέτ διασώζουν ορειβάτες από το Έβερεστ/ Στιγμιότυπο από βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6 Οκτωβρίου 2025 από το Τμήμα Πυρόσβεσης Θιβέτ/Παραχώρηση μέσω REUTERS

Έβερεστ: Περίοδος αιχμής
Ο αριθμός των ορειβατών που επισκέπτονταν την κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κανγκσούνγκ του Έβερεστ, αυξήθηκε σε εκατοντάδες τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των οκταήμερων αργιών για την Εθνική Ημέρα στην Κίνα.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων, το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε το Σάββατο.

Η κοιλάδα Κάρμα, που εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από Δυτικούς ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα, είναι μια σχετικά παρθένα περιοχή του Έβερεστ.

Σε αντίθεση με την ξηρή βόρεια πλευρά της κορυφής, διαθέτει πλούσια βλάστηση και παρθένα αλπικά δάση, που τροφοδοτούνται από τα λιωμένα νερά του παγετώνα Κανγκσούνγκ, στη βάση του ψηλότερου βουνού του κόσμου.

Ετικέτες: Έβερεστ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ

