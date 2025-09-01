Εβδομάδα ΔΕΘ από σήμερα -Σημείο καμπής για την κυβέρνηση

Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται από σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζοντας όλη την προσοχή στα μέτρα που θα ανακοινώσει και το πολιτικό διακύβευμα που θα θέσει ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η φετινή ΔΕΘ αντιμετωπίζεται ως σημείο καμπής για την κυβέρνηση που αναζητά έναν βατήρα που θα της δώσει ώθηση για να βγει από μία δύσκολη πολιτική περίοδο που έχει προκαλέσει δημοσκοπικές απώλειες. Βαδίζοντας ήδη στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας βιώνει τη φθορά του χρόνου και την πίεση χρόνιων παθογενειών στις οποίες ακόμα αναζητούνται λύσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος να της έχει γυρίσει την πλάτη.

Φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους

Εξ ου και η στόχευση των μέτρων είναι να δουν οι πολίτες «κατευθείαν στην τσέπη τους το αποτέλεσμα», όπως σημειώνει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος. Η μείωση των άμεσων φόρων που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει ακριβώς σε αυτή την εξέλιξη με όχημα τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ. Έμφαση δίνεται στη μεσαία τάξη που σηκώνει και το μεγαλύτερο βάρος, αφού είναι αυτή που τροφοδοτεί με τους φόρους της τη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Και δεν έχουν δει ουσιαστική ελάφρυνση τα τελευταία χρόνια. Άμεσο όφελος από τις ανακοινώσεις θα έχουν και οι συνταξιούχοι μέσα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 670 χιλιάδες και τις αυξήσεις που θα λάβουν όλοι, πλέον, από την 1η Ιανουαρίου. Σε πολιτικό επίπεδο πρόκειται για δύο κατηγορίες ψηφοφόρων που η εκλογική τους μετακίνηση μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ η πλειοψηφία τους στήριξε το 2019 και το 2023 τη ΝΔ. Παράλληλα, ακόμα μεγαλύτερο όφελος από τη μείωση της φορολογίας θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά, αφού έχει σχεδιαστεί να μειώνεται ο συντελεστής για κάθε τέκνο.

Έτοιμη η ομιλία που θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη στο γραφείο του την ομιλία που θα εκφωνήσει στο Βελλίδειο το βράδυ του Σαββάτου και τις επόμενες ημέρες θα κάνει τις τελευταίες προσθήκες και διορθώσεις. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα του τις επόμενες ημέρες δεν έχει πολλές υποχρεώσεις με εξαίρεση την Τετάρτη οπότε θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την προεδρία του. Η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα πως τα μέτρα είναι αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής που δίνει το περιθώριο να δίνεται πίσω στους πολίτες το πλεόνασμα που παράγει. «Δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία», όπως το έθεσε πρόσφατα σε συνέντευξη του ο Κωστής Χατζηδάκης.

