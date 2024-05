Eurovision: Έπεσε η Ελλάδα στα στοιχήματα - Ξανά πρώτος ο Κροάτης

Η δεκάδα στα προγνωστικά μετά τις πρόβες των αποστολών

Το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πρόβα της Μαρίνας Σάττι με την ομάδα της και παρά τα θετικά σχόλια που γράφτηκαν στο Twitter, η σελίδα Eurovision World «κατέβασε» την ελληνική αποστολή στην 9η θέση.

Ο Baby Lasagna από την Κροατία με το «Rim Tim Tagi Dim» βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση, την οποία του είχε «κλέψει» για μερικές μέρες ο Ελβετός Nemo με το «Code» που τώρα είναι δεύτερος.

Αρκετά χαμηλά στην κατάταξη των προγνωστικών είναι η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το «Liar» να έρχονται 23οι. Από την Ελλάδα προπορεύονται στη δεκάδα, η Ουκρανία (3η θέση), η Ιταλία (4η θέση), η Ολλανδία (5η θέση), η Γαλλία (6η θέση), το Ισραήλ (7η θέση) και η Ιρλανδία (7η θέση). Τη δεκάδα συμπληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η performance της Μαρίνας Σάττι

Στη σκηνική της παρουσία, η Μαρίνα Σάττι εμφανίστηκε με μια ανοιχτή ροζ μπλούζα και μια μεταλλιζέ φούστα balloon σε αποχρώσεις ροζ και μωβ και τα συνδύασε με ένα ζευγάρι εντυπωσιακές μπότες. Ο έντονος χορευτικός ρυθμός, οι γρήγορες εναλλαγές επί σκηνής, η ευρηματική σκηνική παρουσία και τα εντυπωσιακά γραφικά αποτελούν μερικά από τα βασικά συστατικά της εμφάνισης της Ελλάδας.

