Eurovision 2026: Ποιοι καλλιτέχνες μπαίνουν πρώτοι στη μάχη του Εθνικού Τελικού

Το μουσικό ταξίδι προς τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με τους πρώτους καλλιτέχνες να δηλώνουν συμμετοχή στον Εθνικό Τελικό και την Ελλάδα να ετοιμάζεται για τη μεγάλη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η επιλογή του φετινού εκπροσώπου θα γίνει μέσα από μια ανανεωμένη και διευρυμένη διαδικασία, που θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό.

Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, με αρκετά ονόματα να έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, καταθέτοντας τις δικές τους μουσικές προτάσεις. Η ΕΡΤ εμφανίζεται αποφασισμένη να δώσει έμφαση στη διαφάνεια, την καλλιτεχνική ποιότητα και την πολυμορφία, προσφέροντας στο κοινό έναν θεσμό-γιορτή για τη μουσική.

Όπως και την περασμένη χρονιά, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, αλλά επεκτείνεται και σε ανερχόμενα ονόματα, δημιουργούς από talent shows και digital πλατφόρμες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eurovisionfun.com, αρκετοί δημιουργοί έχουν ήδη προχωρήσει στην ετοιμασία των συμμετοχών τους, περιμένοντας το άνοιγμα της επίσημης προκήρυξης για να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους.

Οι πρώτοι υποψήφιοι

Ακολουθεί η πρώτη - ανεπίσημη - λίστα με καλλιτέχνες που έχουν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026:

Ναυσικά

Xannova Xan

Kianna

Daphne Lawrence

Athena

Mikay

Χρήστος Αδαμόπουλος

Steve onemanshow

Λένια Ραζή

BLΛCKBIRD

Κίρκη

Vox Acapella (Συγκρότημα)

Holly Grace

Natalia Dusso

Irene Tony

Vasilis Anis

Mike Vasiliades

Tianora

Droulias Brothers (Συγκρότημα)

Φανή Μελεμενή

Νωαίνα

Δήμητρα Σάββα

Marian Georgiou

Λεωνίδας Παντελάκης

Rosanna Mailan

Alexandra Koniak

Andry Lagiou

Αλέξης Νικόλας

Σταύρος Πηλιχός

Η επίσημη προκήρυξη του εθνικού τελικού και η έναρξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών αναμένεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η καθυστέρηση οφείλεται σε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες και στην επεξεργασία των νέων όρων συμμετοχής από τη νομική υπηρεσία της ΕΡΤ.

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 12,14 και 16 Μαΐου, με την Ελλάδα να στοχεύει σε μια δυναμική επιστροφή στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, μέσα από μια ανοιχτή, ανταγωνιστική και πολυδιάστατη διαδικασία επιλογής.

Πηγή: ethnos.gr