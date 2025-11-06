Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή Αντιγόνη Μπάξτον θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βιέννη της Αυστρίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με την εντυπωσιακή τραγουδίστρια, Αντιγόνη Μπάξτον θα συμμετέχει η Κύπρος στη Eurovision 2026, τον Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας!

12, 14 και Μαΐου 2026 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βιέννη για την 70η έκδοση της Eurovision και η Κύπρος θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται με μία πολύ δυνατή παρουσία.

Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές γύρω από το είδος του τραγουδιού ή την ομάδα που θα βρίσκεται δίπλα της όμως το ΡΙΚ βάζει τέλος στα όποια σενάρια για τον καλλιτέχνη του 2026 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ήθελε πολύ να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision κάτι που επιχείρησε να πράξει δύο φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island» εκτοξεύοντας κατά χιλιάδες τους ακόλουθούς της.

Τέλος, να αναφέρουμε πως η νεαρή καλλιτέχνιδα ανήκει στο δυναμικό της MINOS-EMI.

Φωτογραφία αρχείο: Instagram/ antigoni

