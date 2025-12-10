Eurovision 2026: Αποχωρεί η Ισλανδία από τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ

Αποχωρεί η Ισλανδία την Eurovision 2026, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας και δηλώνοντας ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Οι πέντε χώρες αποσύρθηκαν μετά την επίσημη επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό την περασμένη εβδομάδα.

«Η συμμετοχή του Ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διάσπαση τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού», δήλωσε η ισλανδική ραδιοτηλεόραση RÚV σε ανακοίνωσή της.

Η Ισλανδία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι σκοπεύει να απέχει από τον διαγωνισμό του 2026, αλλά ήθελε να περιμένει μέχρι το ζήτημα να συζητηθεί από το διοικητικό της συμβούλιο την Τετάρτη (10/12).

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την προθεσμία που είχαν οι χώρες για να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στην επετειακή έκδοση του διαγωνισμού, η οποία πρόκειται να γίνει στην Αυστρία τον Μάιο του επόμενου έτους.

Το Ισραήλ συμμετέχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision από το 1973, καθώς ο Kan, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει τέσσερις φορές, με την πιο πρόσφατη νίκη του το 2018, ενώ ήρθε δεύτερο το 2025.

Ωστόσο, η παρουσία του έχει γίνει πηγή αυξανόμενης έντασης, λόγω του πολέμου στη Γάζα και των ανησυχιών για τη διαδικασία ψηφοφορίας και εκστρατειών, περιλαμβανομένων κατηγοριών ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ προσπάθησε να επηρεάσει τη δημόσια ψήφο στον φετινό διαγωνισμό.

“Η απόπειρα να αποκλειστεί ο Kan από τον διαγωνισμό μπορεί να κατανοηθεί μόνο ως πολιτιστικό μποϊκοτάζ’, δήλωσε. “Το μποϊκοτάζ μπορεί να αρχίσει σήμερα με το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει ή ποιον άλλο μπορεί να βλάψει.

“Είναι αυτό πραγματικά αυτό που θέλουμε να θυμόμαστε από αυτόν τον διαγωνισμό στην 70ή του επέτειο;”, κατέληξε.

Πηγή: news247.gr