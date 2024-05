Eurovision 2024: Η Ελλάδα πέρασε στον τελικό - Ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν

O μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου

Ο δεύτερος ημιτελικός της φετινής Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας ολοκληρώθηκε και η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «Ζάρι».

Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής ήταν πολύ δυναμική με τη χορογραφία να έχει αρκετές εναλλαγές, όπως ακριβώς είναι και το στυλ του τραγουδιού.

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι



Στον μεγάλο τελικό πέρασε και το μεγάλο φαβορί Nemo από την Ελβετία, ο οποίος τραγούδησε αμέσως μετά την Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Από τις 16 χώρες που συμμετείχαν απόψε, προκρίθηκαν οι 10.

Οι 10 χώρες που περνάνε στον μεγάλο τελικό είναι:

1. Λετονία / Dons - Hollow

2. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

3. Ολλανδία / Joost Klein - Europapa

4. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

7. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

8. Ελβετία Nemo - The Code

9. Αρμενία / LADANIVA - Jako

10. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

Οι 6 χώρες που δεν κατάφεραν να προκριθούν είναι:

1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop

2. Αλβανία / BESA - TITAN

3. Τσεχία / Aiko - Pedestal

4. Δανία / SABA - SAND

5. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:11

6. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over

Υπενθυμίζεται πως, η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου.

