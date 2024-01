Eurostat: Στο 3,7% o πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 2,9% στην Ευρωζώνη

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Δεκέμβριο, όπως και για την ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat στη χώρα μας ενισχύθηκε στο 3,7% o πληθωρισμός , ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Euro area #inflation at 2.9% in December 2023, up from 2.4% in November. Components: food, alcohol & tobacco +6.1%, services +4.0%, other goods +2.5%, energy -6.7% – flash estimate https://t.co/QZz4tmlxHl pic.twitter.com/fnriyV8YfF

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 5, 2024