Eurostat: Οι Αυστριακοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι Ευρωπαίοι – Η θέση της Ελλάδας

Average life satisfaction in the EU rated 7.1 out of 10 in 2022.

Highest:

Austria (7.9)

Finland, Poland and Romania (each 7.7)

Lowest:

Bulgaria (5.6)

Germany (6.5)

What about your country?

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 15, 2024