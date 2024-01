Σε 15 συλλήψεις μελών κυκλώματος που διοργάνωνε εικονικούς γάμους στην Κύπρο προχώρησε η Europol.

Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust.

Αναφέρεται ακόμη, ότι το εγκληματικό δίκτυο εμπλέκεται επίσης σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> 15 arrested for arranging sham marriages in Cyprus.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> The investigative activities, supported by Europol & @Eurojust, suggest that the criminal network was also involved in human trafficking & money laundering activities.

Press release <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>https://t.co/PDWisqxIgy #EMPACT pic.twitter.com/rUnTotTzuC

— Europol (@Europol) January 31, 2024