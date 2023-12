European Super League: «Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται δωρεάν»

O CEO της εταιρείας “A22”, Μπερντ Ράιχαρτ που εκπροσωπεί τη European Super League τόνισε πως οι αγώνες της νέας Λίγκας θα είναι δωρεάν.

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να κάνει δεκτή την προσφυγή της “A22″, εταιρίας που εκπροσωπεί το εγχείρημα της European Super League είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανακατατάξεις στο ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα τα ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να ότι η FIFA και UEFA δεν θα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν αυτές οποιαδήποτε συλλογική διοργάνωση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο CEO της εταιρείας “A22”, Μπερντ Ράιχαρτ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Για τους φιλάθλους: Προτείνουμε τη δωρεάν παρακολούθηση όλων των αγώνων της Europena Super League, ενώ αναφορικά για τις ομάδες: Τα έσοδα κι οι δαπάνες αλληλοϋποστήριξης θα είναι εγγυημένα».

„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4

