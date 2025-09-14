Eurobasket: Σαμπάνιες, τραγούδια και μπουγέλο στον Σπανούλη στα αποδυτήρια της

Το δικό τους πάρτι έστησαν τα μέλη της Εθνικής στη Ρίγα, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η ομάδα στο EuroBasket 2025.

Στα αποδυτήρια άνοιξαν σαμπάνιες, όλοι μαζί τραγουδούσαν «Ελλάς ολέ ολέ» και μετά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Βασίλης Σπανούλης.

Το όνομα του τεχνικού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έγινε σύνθημα στα χείλι όλων, ενώ δέχθηκε και το... καθιερωμένο μπουγέλο.

Δείτε το βίντεο:

"Not a single piece of cloth will remain dry" - Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Πηγή: sportal.gr