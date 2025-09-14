Eurobasket: Σαμπάνιες, τραγούδια και μπουγέλο στον Σπανούλη στα αποδυτήρια της

Eurobasket: Σαμπάνιες, τραγούδια και μπουγέλο στον Σπανούλη στα αποδυτήρια της
Το δικό τους  πάρτι έστησαν τα μέλη της Εθνικής στη Ρίγα, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η ομάδα στο EuroBasket 2025.

Στα αποδυτήρια άνοιξαν σαμπάνιες, όλοι μαζί τραγουδούσαν «Ελλάς ολέ ολέ» και μετά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Βασίλης Σπανούλης.

Το όνομα του τεχνικού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έγινε σύνθημα στα χείλι όλων, ενώ δέχθηκε και το... καθιερωμένο μπουγέλο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sportal.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Eurobasket 2025: Συγκινημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Eurobasket 2025: Συγκινημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Συγκινητικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρα από κάθε περιγραφή, στις δηλώσεις του μετά το τέλος τoυ νικηφόρου μικρού τελικού για την Ελλάδα εναντίον της Φινλανδίας στο Eurobasket

14 Σεπ 2025

Ετικέτες: EUROBASKET, Βασιλης Σπανουλης, εθνική ελλάδας, Τουρκια

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;