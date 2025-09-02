EuroBasket: Πρώτη ήττα για την Εθνική από Βοσνία - 77-80 χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αιφνιδιαστική ήττα στο Eurobasket για την Εθνική από τη Βοσνία (77-80), χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Την πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025 γνώρισε η Εθνική Ανδρών, η οποία λύγισε απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με σκορ 80-77, το απόγευμα της Τρίτης (2/9), για την 4η Αγωνιστική της Φάσης των Ομίλων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε ακόμη και με +13 στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

Ωστόσο, τα πολλά λάθη (17 συνολικά) και η αδυναμία στα αμυντικά ριμπάουντ (19 χαμένα) έδωσαν την ευκαιρία στους Βόσνιους να ανατρέψουν την κατάσταση, φτάνοντας μέχρι το +14 και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Πλέον, η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-1 και δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρώτη θέση του Ομίλου, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Έτσι, το τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων, απέναντι στην Ισπανία, αποκτά χαρακτήρα «τελικού».

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς με νταμπλ-νταμπλ (18 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ενώ ο Ρόμπερσον πρόσθεσε 18 πόντους.

Δείτε το βίντεο:

Για την Εθνική ξεχώρισαν ο Κώστας Σλούκας (15 π., 8 ασ.), ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (14 π., 5 ρ., 4 ασ.) και ο Κώστας Παπανικολάου (11 π., 7 ρ., 2 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 51-62, 77-80.