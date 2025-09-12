Eurobasket 2025: Τουρκία - Εθνική με 49-31 στο ημίχρονο - Πολλά λάθη για την Ελλάδα

Με πολλά λάθη εμφανίστηκε η Εθνική Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο του Eurobasket 2025, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται πίσω από την Τουρκία στο σκορ με 49-31.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει κάνει 12 λάθη, έχει χάσει 7 αμυντικά ριμπάουντ και έχει έχει 16 λιγότερες κατοχές, ενώ η Τουρκία έχει βρει 17 πόντους από τα λάθη σε 20' αγωνιστικά λεπτά. Στα προηγούμενα επτά ματς έπαιρναν 18.6 πόντους από τα λάθη των αντιπάλων τους. Σε ολόκληρο 40λεπτο όμως.

Τα στατιστικά του ημιχρόνου

Ελλάδα: 6/14 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/6 βολές, 18 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 9 φάουλ, 12 λάθη, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ

Τουρκία: 15/30 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/6 βολές, 20 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 7 επιθετικά), 14 ασίστ, 8 φάουλ, 2 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Πηγή: cnn.gr

