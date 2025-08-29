Eurobasket 2025: Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα που παλεύεις με τη λευχαιμία - Η απάντησή του στα ελληνικά

Ο Ακίλε Πολονάρα μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στο Eurobasket 2025, καθώς δίνει την δική του μάχη με την λευχαιμία, όμως οι... αντίπαλοι της Ιταλίας δεν τον ξέχασαν.

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το Eurobasket 2025, οι «Πελαργοί», οι φίλαθλοι της Εθνικής μας, ανέβασαν ένα πανό, προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στον Πολονάρα.

«Forza Achille Polonara» ανέφερε το πανό των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι έδειξαν πως κάποια πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τον αθλητισμό.

Ο Πολονάρα ανέβασε μια φωτογραφία με τους Πελαργούς και τους ευχαρίστησε στα ελληνικά, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ».