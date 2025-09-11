Eurobasket 2025: Τι βλέπουν οι στοιχηματικές εταιρείες για τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία

Τις αποδόσεις αλλάζουν οι στοιχηματικές εταιρείες για τον αυριανό ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία στη Ρίγα στο Eurobasket με ανατροπές τις τελευταίες ώρες.

Τα παιχνίδια της Ελλάδας με την Τουρκία στο μπάσκετ ξεκίνησαν με ένα φιλικό το έτος 1936 αλλά σ' αυτά τα 89 χρόνια που έχουν περάσει ο ημιτελικός του Eurobasket 2025 είναι το σημαντικότερο.

Η Ελλάδα με την Τουρκία είχαν αγωνιστεί και στον προημιτελικό του Eurobasket 2009. Τότε με τον Σπανούλη να είναι παίκτης της ομάδας του Καζλάουσκας η Ελλάδα κέρδισε, πέρασε στον ημιτελικό, και εν τέλει πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτό ήταν και το τελευταίο της Ελλάδας σε Eurobasket ενώ η Τουρκία έχει ένα και μοναδικό, το ασημένιο του 2001!

Η Τουρκία είναι αήττητη με 7/7, έχει κερδίσει στον όμιλο και τη Σερβία, ενώ η Ελλάδα έχει μια ήττα από την Βοσνία. Όλοι περιμένουν πως και πως τον ημιτελικό (21:00) της Παρασκευής.

Το ίδιο και οι μπουκ. Οι στοιχηματικές εταιρείες ξεκίνησαν μετά τις προκρίσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας να δίνουν φαβορί την ομάδα του Αταμάν.

Την Τετάρτη οι μποτκ έδιναν στην Τουρκία απόδοση από 1.74 έως 1.91 και στην Ελλάδα από 1.95 έως 2.15. Σήμερα, μια ημέρα πριν από τον αγώνα οι στοιχηματικές δίνουν ελαφρύ προβάδισμα στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι φαβορί με απόδοση που κυμαίνεται από το 1.84 έως 1.88 και η ομάδα του Αταμάν είναι αουτσάιντερ με 1.95 έως και 2.10.

Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν έχει επηρεάσει αλλά οι ομάδες είναι και πάλι πολύ κοντά στις αποδόσεις. Μένει να δούμε τι θα δίνουν οι στοιχηματικές την ημέρα του αγώνα.

Πηγή: protothema.gr