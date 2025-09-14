Eurobasket 2025: Συγκινημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Συγκινητικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρα από κάθε περιγραφή, στις δηλώσεις του στη FIBA μετά το τέλος τoυ νικηφόρου μικρού τελικού για την Ελλάδα εναντίον της Φινλανδίας στο Eurobasket.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με τη γαλανόλευκη ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του».

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα. Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

