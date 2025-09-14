Eurobasket 2025: Στο «κυνήγι» του μεταλλίου η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Φινλανδία

Η Ελλάδα θα παλέψει για το χάλκινο και την τρίτη θέση στην Ευρώπη κόντρα στην εξαιρετική Φινλανδία και να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Οι αθλητές της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας θα ριχτούν απόψε Κυριακή (14.9.25) και ώρα 17:00 στη “μάχη” για το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετά το 2009 για την “επίσημη” αγαπημένη. Το έργο κόντρα στη Φινλανδία δε θα είναι εύκολο, μιας και οι Σκανδιναβοί είναι πολύ καλή και γρήγορη ομάδα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λάουρι Μάρκανεν θα παλέψουν σκληρά για να κατακτήσουν για πρώτη φορά μετάλλιο με τις εθνικές τους ομάδες, μετά από μία σπουδαία καριέρα στο NBA, όπου ο “Greek Freak” έχει κατακτήσει και τον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι δύο σούπερ σταρ είναι ήδη οι πρώτοι σκόρερ των ομάδων τους στο Eurobasket και η δική τους προσωπική απόδοση είναι πιθανό να κρίνει και το αποτέλεσμα στον αγώνα για την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Σίγουρα, όμως τη διαφορά μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες των δύο ομάδων, με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας να διαθέτει αθλητές με περισσότερη εμπειρία και παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια. Όλα θα φανούν πάντως στο παρκέ, με τη “γαλανόλευκη” να… διψά για μία νέα επιτυχία και τη δυνατότητα να ανέβει στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο δρόμος της Ελλάδας προς το μικρό τελικό

Όμιλος:

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη 77-80

Ισπανία – Ελλάδα 86-90

Νοκ άουτ:

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Ο δρόμος της Φινλανδίας προς το μικρό τελικό

Όμιλος:

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

Μαυρόβούνιο – Φινλανδία 65-83

Φινλανδία – Λινθουανία 78-81

Φινλανδία – Γερμανία 61-91

Νοκ άουτ:

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Φινλανδία – Γεωργία 93-79

Γερμανία – Φινλανδία 98-86

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi