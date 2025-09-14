Eurobasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δακρυσμένος, αγκαλιά με τα παιδιά του μετά τη νίκη της Εθνικής

Δακρυσμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και αγκαλιά με τα παιδιά του, μετά το τέλος του «μικρού» τελικού του Eurobasket 2025.

Με κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket στη Ρίγα και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, φτάνοντας σε double-double. Ο «Greek freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (9/11 δίποντα,11/15 βολές),17 ριμπάουντ και 6.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και τη σύζυγό του, Μαράια και κατέβασε στο παρκέ τα παιδιά του, παίρνοντας αγκαλιά την κόρη του.

Ο τηλεοπτικός φακός τον «συνέλαβε» να είναι συγκινημένος, δίνοντας αγκαλιές στους συμπαίκτες του.

Πηγή: newsit.gr