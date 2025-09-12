EuroBasket 2025: Η Εθνική το πάλεψε αλλά... υποτάχθηκε στην Τουρκία με 94-68

Ήττα για την Εθνική Ελλάδας από την Τουρκία στο EuroBasket 2025 με 94-68 και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα διεκδίκησης του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στη Φινλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το βαρύ 94-68 από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο στον τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00) θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο μετά το αργυρό του 2001.