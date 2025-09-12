EuroBasket 2025: Η Εθνική το πάλεψε αλλά... υποτάχθηκε στην Τουρκία με 94-68
Ήττα για την Εθνική Ελλάδας από την Τουρκία στο EuroBasket 2025 με 94-68 και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα διεκδίκησης του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στη Φινλανδία.
Στον αντίποδα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16... στείρα χρόνια.
Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51,72, 68-94
12 Σεπ 2025
