Eurobasket 2025: Ελλάδα – Τουρκία: Η μεγάλη ώρα του ημιτελικού

Η μέρα του του ημιτελικού στο Eurobasket 2025 όπου η Ελλάδα παίζει με την Τουρκία, έφτασε.Το παιχνίδι έχει οριστεί για σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 9 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και τη Novasports.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο.

Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση.

Η Εθνική μας ομάδα είχε τη στήριξη εκατοντάδων φίλων της στο ματς με τη Λιθουανία πριν λίγα 24ωρα, όμως για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία αναμένεται να γίνει… απόβαση στη Ρίγα και την “Xiaomi Arena”. Η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1,500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής, αλλά στις εξέδρες ίσως βρεθούν πάνω από 2.000 Έλληνες. Αρκετό κόσμο θα έχει και η Τουρκία για το ματς με την Ελλάδα, αφού και η πλευρά των γειτόνων έχει ναυλώνει τσάρτερ.

