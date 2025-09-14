Eurobasket 2025: Ελλάδα – Φινλανδία 48-34: Η Εθνική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο

Στις παλιές εργοστασιακές της ρυθμίσεις επέστρεψε η Εθνική Ελλάδας, η οποία προηγείται με 48-34 της Φινλανδίας στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του φετινού Eurobasket.

Στην κορυφή των σκόρερ με 16 πόντους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 11 πόντους (3 τρίποντα) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με 9 ο Τολιόπουλος, από 5 Καλαϊτζάκης και Σλούκας, και από 1 Κώστας Αντετοκούνμπο και Μήτογλου.

Το ξεκίνημα πάντως ήταν πολύ νευρικό και από τις δύο ομάδες, καθώς πέρασαν πάνω από 2 λεπτά για να μπει το πρώτο καλάθι, το τρίποντο του Ντόρσεϊ (3-0).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που έχει καταφέρει με ασφυκτική άμυνα να περιορίσει πολύ το βαρύ «πυροβολικό» της Φινλανδίας, τον Λάουρι Μάρκανεν, σουτάρει με ποσοστά 2/3 δίποντα (67%), 6/9 τρίποντα (67%) και 5/8 (63%) ελεύθερες βολές.

Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Ελλάδα: 7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 13/20 βολές, 18 ριμπάουντ (16 αμυντικά - 2 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Φινλανδία: 9/18 δίποντα, 4/17 τρίποντα, 16 βολές, ριμπάουντ (11 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 15 φάουλ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi