Euro 2024: Προκλητικός οπαδός της Αλβανίας με τον χάρτη που περιλαμβάνει Κέρκυρα, Γιάννενα, Γρεβενά και Φλώρινα

Μάλιστα ο συγκεκριμένος οπαδός έκανε μια μικρή εμφάνιση και σε τηλεοπτικό δίκτυο της Αλβανίας επιδεικνύοντας τις... γνώσεις του στη γεωγραφία.

Η ιστορία της Μεγάλης Αλβανίας έκανε την εμφάνιση της με τον πλέον προκλητικό και απροκάλυπτο τρόπο στο περιθώριο του αγώνα της γειτονικής χώρας με την Ιταλία για το Euro 2024.

Οπαδός της γειτονικής χώρας γυρνούσε στους δρόμους του Ντόρτμουντ έχοντας σε πλακάτ έναν χάρτη στον οποίο απεικονίζονταν τα εδάφη της Μεγάλης Αλβανίας στα οποία όμως περιλαμβάνονται η Κέρκυρα, τα Γιάννενα, τα Γρεβενά και η Φλώρινα.

Ready to show the world the real Albanian map! pic.twitter.com/mFsFoPecqX

— Mergim Gallopeni (@GallopeniMergim) June 13, 2024