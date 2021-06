Euro 2020: Σοκ, κατέρρευσε ο Έρικσεν, τεχνητή αναπνοή να τον επαναφέρουν (εικόνες & video)

Συγκλονισμένοι παίκτες, φίλαθλοι και τεχνικά τιμ είδαν τον Κρίστιαν Έρικσεν να «καταρρέει» στο χορτάρι, δίχως τις αισθήσεις του. Τεχνητή αναπνοή κι απινιδωτής για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Απίστευτη στιγμή, απίστευτη εικόνα. Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο χορτάρι σε ανύποπτη στιγμή και φαίνεται ότι έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Δίχως να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή μαρκάρισμα, ο παίκτης της Ίντερ έπεσε στο έδαφος μετά από μία πάσα σε συμπαίκτη του, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.

Αμέσως έσπευσαν τα ιατρικά επιτελεία Δανίας και Φινλανδίας, για να τον συνεφέρουν, με τεχνητή αναπνοή και στη συνέχεια χρήση απινιδωτή.

Την ίδια ώρα άπαντες έπιαναν τα κεφάλια τους, προσεύχονταν δακρυσμένοι, με κομμένη την ανάσα για τον Δανό χαφ, με τα πλάνα που εστίαζαν πάνω του καθώς βρισκόταν στο έδαφος να προκαλούν ανατριχίλα.



H UEFA αποφάσισε την αναβολή του ματς της Δανίας με την Φινλανδία.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021