Έτσι θα προκριθεί η Ελλάδα στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων

Ελπίδες υπάρχουν, όμως η τύχη της Ελλάδας δεν βρίσκεται μόνο στα δικά της χέρια

Η Εθνική ομάδα άγγιξε την ανατροπή απέναντι στην Ισπανία, όμως δεν τα κατάφερε και το έργο της για πρόκριση στους «8» του Ολυμπιακού τουρνουά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.

Η Εθνική ομάδα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια απέναντι στην Ισπανία για να πάρει την πρώτη της νίκη στην φάση των ομίλων του Ολυμπιακού τουρνουά, που διεξάγεται στη Λιλ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και είδε τη Φούρια Ρόχα να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη.

Την τελευταία αγωνιστική η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία για να παίξει τα... ρέστα της με σκοπό να περάσει ως καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το όνειρο δεν έχει σβήσει ακόμα. Ελπίδες υπάρχουν, όμως η τύχη της Ελλάδας δεν βρίσκεται μόνο στα δικά της χέρια.

Τα τρία σενάρια πρόκρισης της Εθνικής:

Αρχικά, ο Καναδάς νίκησε την Αυστραλία με 93-83 και έτσι η Εθνική απέφυγε το σενάριο να αποχαιρετήσει μια για πάντα το όνειρο, μετά από 16 χρόνια που επέστρεψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια τα πάντα θα τελειώσουν αν η Εθνική μας ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική από τους «Μπούμερς».

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με την «γαλανόλευκη» να μετρά δύο ήττες απέναντι στον Καναδά και την Ισπανία με διαφορά επτά πόντων σε κάθε ματς, χρειάζεται οπωσδήποτε να νικήσει την Αυστραλία στο τρίτο και τελευταίο ματς των ομίλων, όμως αυτό μόνο δεν είναι αρκετό. Στην αναμέτρηση που ακολούθησε της δεύτερης αγωνιστικής ανάμεσα στον Καναδά και την Αυστραλία (93-83, 30/07, 14:30), οι Καναδοί των πολλών NBAers έπρεπε να πάρουν το ματς κόντρα στους «Μπούμερς», για να συνεχίσει να ελπίζει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι κι έγινε, οπότε η Εθνική μας ομάδα έχει ακόμη... σφυγμό.

Επίσης, διατηρώντας το απαραίτητο σενάριο της νίκης της Ελλάδας απέναντι στην Αυστραλία, η «γαλανόλευκη» χρειάζεται και τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στον Καναδά στην τελευταία αγωνιστική για να κατακτήσει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία με την Αυστραλία ελπίζοντας να είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες.

Τέλος, στην περίπτωση της νίκης του Καναδά απέναντι στην Ισπανία, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο με την παρέα του Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ να τερματίζει στην πρώτη θέση με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες να ισοβαθμούν με σκορ 1-2. Συγκεκριμένα, τότε η Εθνική θα χρειαστεί απαραίτητα νίκη με εύρος από 3 έως 9 πόντους απέναντι στην Αυστραλία, ώστε να τερματίσει τρίτη και να προκριθεί ως μία από τις δύο καλύτερες του τουρνουά. Ενώ, αν επικρατήσει με πάνω από 10 πόντους θα βρεθεί στην δεύτερη θέση σε τριπλή ισοβαθμία με την Ισπανία και την Αυστραλία και θα περάσει απευθείας στα προημιτελικά.

Συνοπτικά:

❌ Ήττα 🆚 Αυστραλία 👉 αποκλεισμός

❌ Νίκη 🆚Αυστραλία μέχρι 2 πόντους και ήττα Ισπανίας 👉 Τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία, 4η στον όμιλο η Ελλάδα.

✅ Νίκη 🆚Αυστραλία + ✅ Νίκη Ισπανίας👉 Η Ελλάδα θα βγει 3η στην ισοβαθμία με την Αυστραλία και θα περιμένει να δει αν θα είναι η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες για να προκριθεί στους «8».

✅ Νίκη 🆚Αυστραλία με 3-9 πόντους και ήττα Ισπανίας 👉 3η θέση στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία και θα περιμένει να δει αν θα είναι η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες για να προκριθεί στους «8».

✅ Νίκη με 10+ πόντους 🆚Αυστραλία και νίκη Καναδά κόντρα στην Ισπανία 👉 Η Ελλάδα θα βρεθεί στη 2η θέση με τριπλή ισοβαθμία.

Ευτυχία Οικονομίδου • 16:30 - 30.07.2024 / Ανανεώθηκε: 17:14 - 30.07.2024

Η Εθνική ομάδα άγγιξε την ανατροπή απέναντι στην Ισπανία, όμως δεν τα κατάφερε και το έργο της για πρόκριση στους «8» του Ολυμπιακού τουρνουά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.

Η Εθνική ομάδα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια απέναντι στην Ισπανία για να πάρει την πρώτη της νίκη στην φάση των ομίλων του Ολυμπιακού τουρνουά, που διεξάγεται στη Λιλ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και είδε τη Φούρια Ρόχα να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη.

Την τελευταία αγωνιστική η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία για να παίξει τα... ρέστα της με σκοπό να περάσει ως καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το όνειρο δεν έχει σβήσει ακόμα. Ελπίδες υπάρχουν, όμως η τύχη της Ελλάδας δεν βρίσκεται μόνο στα δικά της χέρια.

Η τύχη της Εθνικής στα χέρια των... άλλων - Ήττα από την Ισπανία και all in με Αυστραλία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η τύχη της Εθνικής στα χέρια των... άλλων - Ήττα από την Ισπανία και all in με Αυστραλία

Τα τρία σενάρια πρόκρισης της Εθνικής:

Αρχικά, ο Καναδάς νίκησε την Αυστραλία με 93-83 και έτσι η Εθνική απέφυγε το σενάριο να αποχαιρετήσει μια για πάντα το όνειρο, μετά από 16 χρόνια που επέστρεψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια τα πάντα θα τελειώσουν αν η Εθνική μας ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική από τους «Μπούμερς».

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με την «γαλανόλευκη» να μετρά δύο ήττες απέναντι στον Καναδά και την Ισπανία με διαφορά επτά πόντων σε κάθε ματς, χρειάζεται οπωσδήποτε να νικήσει την Αυστραλία στο τρίτο και τελευταίο ματς των ομίλων, όμως αυτό μόνο δεν είναι αρκετό. Στην αναμέτρηση που ακολούθησε της δεύτερης αγωνιστικής ανάμεσα στον Καναδά και την Αυστραλία (93-83, 30/07, 14:30), οι Καναδοί των πολλών NBAers έπρεπε να πάρουν το ματς κόντρα στους «Μπούμερς», για να συνεχίσει να ελπίζει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι κι έγινε, οπότε η Εθνική μας ομάδα έχει ακόμη... σφυγμό.

To app του Sportal.gr είναι εδώ: Όλη η αθλητική δράση στο χέρι σου!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

To app του Sportal.gr είναι εδώ: Όλη η αθλητική δράση στο χέρι σου!

Επίσης, διατηρώντας το απαραίτητο σενάριο της νίκης της Ελλάδας απέναντι στην Αυστραλία, η «γαλανόλευκη» χρειάζεται και τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στον Καναδά στην τελευταία αγωνιστική για να κατακτήσει την τρίτη θέση στην ισοβαθμία με την Αυστραλία ελπίζοντας να είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες.

Τέλος, στην περίπτωση της νίκης του Καναδά απέναντι στην Ισπανία, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο με την παρέα του Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ να τερματίζει στην πρώτη θέση με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες να ισοβαθμούν με σκορ 1-2. Συγκεκριμένα, τότε η Εθνική θα χρειαστεί απαραίτητα νίκη με εύρος από 3 έως 9 πόντους απέναντι στην Αυστραλία, ώστε να τερματίσει τρίτη και να προκριθεί ως μία από τις δύο καλύτερες του τουρνουά. Ενώ, αν επικρατήσει με πάνω από 10 πόντους θα βρεθεί στην δεύτερη θέση σε τριπλή ισοβαθμία με την Ισπανία και την Αυστραλία και θα περάσει απευθείας στα προημιτελικά.

Συνοπτικά:

❌ Ήττα 🆚 Αυστραλία 👉 αποκλεισμός

❌ Νίκη 🆚Αυστραλία μέχρι 2 πόντους και ήττα Ισπανίας 👉 Τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία, 4η στον όμιλο η Ελλάδα.

✅ Νίκη 🆚Αυστραλία + ✅ Νίκη Ισπανίας👉 Η Ελλάδα θα βγει 3η στην ισοβαθμία με την Αυστραλία και θα περιμένει να δει αν θα είναι η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες για να προκριθεί στους «8».

✅ Νίκη 🆚Αυστραλία με 3-9 πόντους και ήττα Ισπανίας 👉 3η θέση στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ισπανία και θα περιμένει να δει αν θα είναι η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες για να προκριθεί στους «8».

✅ Νίκη με 10+ πόντους 🆚Αυστραλία και νίκη Καναδά κόντρα στην Ισπανία 👉 Η Ελλάδα θα βρεθεί στη 2η θέση με τριπλή ισοβαθμία.

Τα ματς που μένουν:

Αυστραλία - Ελλάδα (2/8, 14:30)

Καναδάς - Ισπανία (2/8, 18:15)

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής:

Ισπανία 1-1 (-5)

Καναδάς 2-0 (+17)

Αυστραλία 1-1 (+2)

Ελλάδα 0-2 (-14)

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

sportal.gr