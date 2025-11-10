Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Home Κοινωνικά Νέα

Ετήσιο Μνημόσυνο και Αρτοκλασία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου στο Ναό Αγίας Τριάδας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Στο ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του και Αρτοκλασία υπέρ Υγείας των εν ενεργεία μελών του, προσκαλεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου σας προσκαλεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων μελών του Συλλόγου, καθώς και Αρτοκλασία υπέρ Υγείας των εν ενεργεία μελών του.

Η πρόσκληση:

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.