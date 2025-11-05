«Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας»: Το Αγρίνιο διεκδικεί τον τίτλο για το 2026

80 Πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου η υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026», που στοχεύει να αναδείξει τη δύναμη της τοπικής νεολαίας, ενώ η ανακήρυξη του Δήμου θα οδηγήσει σε εξωστρέφεια το Δήμο και θα του εξασφαλίσει την προβολή του σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικά το δημοσίευμα: Στην Αιτωλοακαρνανία φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, καθώς πόλεις της θέτουν υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026». Μετά το Δήμο Θέρμου που κατέθεσε τεκμηριωμένο φάκελο υποψηφιότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου θέτει υποψηφιότητα και μάλιστα η δυναμική του αποδεικνύεται ισχυρή, διότι οι δράσεις που έχει υλοποιήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολλές και πρωτότυπες για την περιοχή! Η πρωτοβουλία της υποψηφιότητας στοχεύει στο να αναδείξει τη δύναμη της τοπικής νεολαίας, να δώσει δηλαδή βήμα στη νέα γενιά, ενώ η ανακήρυξη του Δήμου Αγρινίου σε Πρωτεύουσα Εθνικής Νεολαίας για το 2026, αν όλα πάνε καλά, θα οδηγήσει σε εξωστρέφεια το Δήμο και θα του εξασφαλίσει την προβολή του σε εθνικό επίπεδο. Θα του δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων, όπως χαρακτηριστικά, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου Στέφανος Φαφούτης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση». O Στέφανος Φαφούτης

Μάλιστα, ο κ. Φαφούτης συμπλήρωσε: «ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας υπάρχει εδώ και δύο χρόνια από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Κάτοχος του τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2025 είναι η Λάρισα, η οποία έχει κάνει σπουδαία

πράγματα, έχει παρουσιάσει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα που έφερε εις πέρας επιτυχώς.

Συνεπώς, σαν νεοσύστατο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου, θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει το Αγρίνιο και ο Δήμος μας Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Έχουμε ήδη αποστείλει τον πρόγραμμά μας στο Υπουργείο, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες επιτροπές του. Τις λεπτομέρειες του προγράμματος θέλουμε να τις αποκαλύψουμε αργότερα, δηλαδή τι θα πραγματοποιηθεί αν λάβουμε τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας. Βέβαια, ακόμη και αν δεν λάβουμε τον τίτλο αυτό, σίγουρα μερικές ιδέες θα γίνουν πραγματικότητα.

Ο «διαγωνισμός» του Υπουργείου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είμαστε νεοσύστατο όργανο ήταν αρκετό για να θέσουμε υποψηφιότητα και να δηλώσουμε παρών. Το έναυσμα είναι η εξωστρέφεια που θέλουμε να δώσουμε στο Δήμο μας. Έχουμε δομήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων σε αρκετούς τομείς, όπως του πολιτιστικού και του αθλητικού τομέα, του τομέα της υγείας, της νεανικής

επιχειρηματικότητας, της αγοράς εργασίας κ.α. και όλα αυτά επικεντρώνονται στη νεολαία του Αγρινίου, ενώ παράλληλα θέλουμε να δώσουμε και βήμα στο νέο κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί σίγουρα θα χρειαστούμε βοήθεια. Θέλουμε να έχουν επίσης εποικοδομητικό χαρακτήρα οι εκδηλώσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε, ενώ θέλουμε όλες να έχουν το πρόσημο της εξωστρέφειας και της δράσης». Αξίζει να τονίσουμε πως ο Δήμος που θα ανακηρυχθεί ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας θα λάβει επιχορήγηση ύψους 80.000 ευρώ για δράσεις και προγράμματα νεολαίας.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»