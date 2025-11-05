«Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας»: Το Αγρίνιο διεκδικεί τον τίτλο για το 2026

Πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου η υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026», που στοχεύει να αναδείξει τη δύναμη της τοπικής νεολαίας, ενώ η ανακήρυξη του Δήμου θα οδηγήσει σε εξωστρέφεια το Δήμο και θα του εξασφαλίσει την προβολή του σε εθνικό επίπεδο.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
Στην Αιτωλοακαρνανία φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, καθώς πόλεις της θέτουν υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026».
Μετά το Δήμο Θέρμου που κατέθεσε τεκμηριωμένο φάκελο υποψηφιότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου θέτει υποψηφιότητα και μάλιστα η δυναμική του αποδεικνύεται ισχυρή, διότι οι δράσεις που έχει υλοποιήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολλές και πρωτότυπες για την περιοχή!
Η πρωτοβουλία της υποψηφιότητας στοχεύει στο να αναδείξει τη δύναμη της τοπικής νεολαίας, να δώσει δηλαδή βήμα στη νέα γενιά, ενώ η ανακήρυξη του Δήμου Αγρινίου σε Πρωτεύουσα Εθνικής Νεολαίας για το 2026, αν όλα πάνε καλά, θα οδηγήσει σε εξωστρέφεια το Δήμο και θα του εξασφαλίσει την προβολή του σε εθνικό επίπεδο. Θα του δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων, όπως χαρακτηριστικά, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου Στέφανος Φαφούτης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση».