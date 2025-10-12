Εθνική ποδοσφαίρου: Το μήνυμα για το παιχνίδι με τη Δανία: «Δίνουμε τα πάντα, ενωμένοι»

Το σύνθημα στους Έλληνες φιλάθλους έδωσε η Εθνική ποδοσφαίρου, ενόψει του αγώνα με τη Δανία (12/10/25, 21:45, ALPHA) στο στάδιο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

«Δίνουμε τα πάντα, ενωμένοι» έγραψε στα social media η Εθνική ποδοσφαίρου για να καλέσει τους φιλάθλους να δώσουν τη συμπαράστασή τους στους διεθνείς, για να τους ωθήσουν στη νίκη κόντρα στη Δανία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και όλοι οι ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi