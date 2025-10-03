Εθελοντικοί καθαρισμοί σε παραλίες και λιμάνια στη Λευκάδα και τον Αμβρακικό κόλπο

Εθελοντικοί καθαρισμοί σε παραλίες και λιμάνια θα πραγματοποιηθούν από την περιβαλλοντική οργάνωση «iSea», που θα ταξιδέψει από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου στη Λευκάδα και τον Αμβρακικό κόλπο.

Η ανακοίνωση:

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, το αποτύπωμα όμως των διακοπών μας παραμένει στις ακτές και τους βυθούς. Για αυτό μένουμε πιστοί στη δέσμευση μας και συνεχίζουμε τους παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, με το πρόγραμμα Προσφέρω να επιστρέφει δυναμικά στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Το πρόγραμμα αποτελεί μια κοινή προσπάθεια της Procter & Gamble και της ΑΒ Βασιλόπουλος, με την iSea να υλοποιεί από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου μια σειρά δράσεων σε Λευκάδα και Αμβρακικό κόλπο.

Την έναρξη των δράσεων καθαρισμών θα σηματοδοτήσει 1 παράκτιος καθαρισμός και μια ενημερωτική εκδήλωση στην Λευκάδα με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και τους στόχους του προγράμματος.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν εθελοντικοί καθαρισμοί σε παραλίες και λιμάνια της περιοχής με σκοπό την απομάκρυνση υδάτινων απορριμμάτων από τις ακτές και τους βυθούς των περιοχών αυτών.

Οι δράσεις που θα λάβουν χώρα είναι:

παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Αμμόγλωσσα στην Λευκάδα (38.847543, 20.720762) στις 7 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 με 10:30.

ενημερωτική εκδήλωση στην κεντρική αγορά της Λευκάδας μπροστά από την Εθνική Τράπεζα (38.832604, 20.706418) στις 7 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 – 20:00 με θέμα τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης

παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Κάθισμα στην Λευκάδα (38.776834, 20.600390) στις 8 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 με 10:30.

παράκτιος και υποβρύχιος καθαρισμός στις 9 Οκτωβρίου στη παραλία (38.628464, 20.606659) και στο λιμάνι της Βασιλικής (38.626455, 20.607701) ώρα 09:00 με 10:30 και 11:00 με 14:00 αντίστοιχα.

υποβρύχιος καθαρισμός στις 10 Οκτωβρίου στο λιμάνι στο Περιγιάλι (38.718343, 20.723146) και ώρα 10:00 με 13:00

παράκτιος καθαρισμός στις 11 Οκτωβρίου στον Αμβρακικό κόλπο στο νησάκι «Βούβαλος» απέναντι από την Κορωνησία (38.988594, 20.915532) και ώρα 09:00 με 12:00

Από τον Μάιο του 2018, μέχρι και σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 310 καθαρισμοί, συγκεκριμένα 165 παράκτιοι και 145 υποβρύχιοι κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν συλλεχθεί και απομακρυνθεί περισσότεροι από 95 τόνοι απορριμμάτων, με την πολύτιμη συμμετοχή εθελοντών και δυτών. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε πραγματοποιήσει 19 ενημερωτικές εκδηλώσεις ενημερώνοντας πάνω από 2.300 πολίτες για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης των υδάτινων απορριμμάτων στη χώρα μας καθώς και τις ορθές πρακτικές πρόληψης και μείωσης των απορριμμάτων στην καθημερινότητα τους.

Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε στις δράσεις, φροντίζοντας τον τόπο σας κι αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2313090696 ή στο info@isea.com.gr.