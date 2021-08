Εθελοντική «ασπίδα» στα δάση του Αγρινίου – Στην πρώτη γραμμή οι εθελοντές

Πολύτιμη η προσφορά των δύο πυροσβεστικών σταθμών που υπάρχουν στην περιοχή του Αγρινίου, από τους πέντε που υπάρχουν στην Ελλάδα

Ο Α.Σ.Ε.ΕΔ. «άγρυπνος φρουρός» στο μοναδικό πνεύμονα πρασίνου του Αγρινίου, το δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου!

Το έργο και η αυτοθυσία των πυροσβεστών ανά την Ελλάδα, αλλά και στο Αγρίνιο, είναι αναμφισβήτητα! Η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα των πυροσβεστών έχει αποδειχτεί ουκ ολίγες φορές ρισκάροντας συχνά ακόμη και την ζωή τους. Παράλληλα και υποστηρικτικά όμως στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λειτουργούν και οι εθελοντές!

Εθελοντές που ανήκουν στους δύο Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς της περιοχής, της Παραβόλας και της Γαβαλούς, αλλά και άτομα που εντάχθηκαν στον Ανεξάρτητο Σύνδεσμο Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Ε.Ε.Δ) δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε καθημερινή βάση, στερούμενοι τον προσωπικό τους χρόνο και την οικογένειά τους για το κοινό συμφέρων, το κοινό καλό!

Οι εθελοντές αφιερώνουν πολλές ώρες για την προστασία περιουσιών και των ανθρώπινων ζωών από τον κίνδυνο του πύρινου εφιάλτη, που καραδοκεί συνεχώς κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Ιδιαιτέρα τις περισσότερο «θερμές» ημέρες ενισχύουν τις περιπολίες τους και τις βάρδιές τους γενικότερα, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα!

Μάλιστα τα στελέχη των δύο Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών της περιοχής του Αγρινίου πρόσφατα με παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου εξασφάλισαν -μαζί με τους 2.500 εθελοντές πυροσβέστες σε όλη τη χώρα- δωρεάν τον εξοπλισμό τους μέσα από χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ μέχρι πρότινος πλήρωναν τα έξοδα από την τσέπη τους.

Στον αντίποδα, τα μέλη του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Ε.Ε.Δ) συνεχίζουν να πληρώνουν τα πάντα, τον εξοπλισμό τους και τα έξοδά τους από την τσέπη τους! Μάλιστα, τα μέλη του Α.Σ.Ε.ΕΔ. διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για τη νύχτα, drone και αυτοκίνητα 4χ4, ώστε να κάνουν αυτό που αγαπούν και κάνουν εθελοντικά με τον καλύτερο τρόπο, αποδεικνύοντας έτσι το υψηλό φρόνημα της προσφοράς για τον τόπο τους!

Από το 2012 που συντάθηκε ο Ανεξάρτητος Σύνδεσμος Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετεί το κοινό καλό αφιλοκερδώς και το ευχάριστο μήνυμα είναι πως αρκετοί συμπολίτες μας, τον τελευταίο χρόνο κυρίως, αντιλήφθηκαν την σπουδαιότητα του ρόλου του Α.Σ.Ε.Ε.Δ., και αποφάσισαν να τους ενισχύσουν, βάζοντας και αυτοί με την σειρά τους το χέρι στην τσέπη για το καλό του κοινωνικού συνόλου, λόγω της συμμετοχής τους στο εγχείρημα του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Σεραφείμ Τσιουγκρής τόνισε: «η ύπαρξη δύο εθελοντικών σταθμών στην περιοχή του Αγρινίου είναι σημαντικό. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα μόλις 5 εθελοντικοί σταθμοί, εκτός των εθελοντικών κλιμακίων. Οι δύο από αυτούς τους σταθμούς είναι στην περιοχή του Αγρινίου, στην Παραβόλα και την Γαβαλού. Οι σταθμοί αυτοί δουλεύουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους καλύπτοντας δασικά και αστικά συμβάντα, τροχαία, πλημμύρες και γενικότερα ό,τι κάνουν οι μόνιμοι πυροσβέστες κάνουν και οι εθελοντές.

Είναι σημαντικός ο ρόλος των εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών και των στελεχών τους για την Αιτωλοακαρνανία, καθώς η μητρική υπηρεσία της πυροσβεστικής στο Αγρίνιο διαθέτει τεράστιο τομέα ευθύνης, οπότε αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή τρία συμβάντα υπάρχει η ενίσχυση από τους εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, δεδομένης και της τεράστιας απόστασης.

Στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές πυροσβέστες, στην Γερμανία οι εθελοντές πυροσβέστες είναι σχεδόν 1.200. Αναλογιστείτε με τα δεδομένα αυτά την αξία του έργου που παράγουν οι συνάνθρωποί μας στους δύο Εθελοντικούς σταθμούς στην περιοχή του Αγρινίου, όταν μάλιστα στο ενεργητικό τους έχουν και πολλές σοβαρές παρεμβάσεις που απέτρεψαν τα χειρότερα. Δεν έχουμε πιάσει τα δεδομένα της Ε.Ε. ή της Αμερικής, αλλά η «γεύση» που έχουμε είναι πολύ σημαντική.

Πρέπει το ρόλο του εθελοντή πυροσβέστη να τον κατανοήσει η φυσική και πολιτική ηγεσία και να στραφεί προς την λύση των προβλημάτων. Μέχρι πριν λίγο οι εθελοντές πλήρωναν μόνοι τους τον εξοπλισμό τους που κοστίζει 1.500 ευρώ το λιγότερο.

Το ίδρυμα Νιάρχος με παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου έβγαλε μέρος του προϋπολογισμού για τον λόγο αυτό και έτσι καλύφθηκαν οι σχεδόν 2.500 εθελοντές πυροσβέστες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και η διοίκηση της Π.Υ. να είναι στο πλευρό των ατόμων αυτών, διότι οι εθελοντές υπερβαίνουν τον εαυτό τους.

Στους δύο σταθμούς, της Παραβόλας και της Γαβαλούς, ενεργά είναι περίπου 20 με 25 άτομα. Χρειάζεται αυξημένη προσοχή αυτή την περίοδο, απαγορεύεται η καύση κλαδιών και αν κάποιος διαπιστώσει καπνό ας καλέσει άμεσα την Π.Υ. στο 199 ακόμη και αν δεν είναι σίγουρος αν πρόκειται για φωτιά».

Ο Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Ε.Ε.Δ) Κωνσταντίνος Λιάπης ανέφερε: «ο σύνδεσμος από την ίδρυσή του, το 2012, πέραν της εκπαίδευσης που κάνουμε και τις περιπολίες, είμαστε και σε κάποια σταθερά σημεία, ώστε να συνεισφέρουμε στο έργο των πυροσβεστών. Λειτουργούμε όλο το 24ωρο, καθώς διαθέτουμε και ειδικό εξοπλισμό για τη νύχτα, drowns κλπ.

Φέτος, μέχρι στιγμής έχουμε δώσει τρία συμβάντα για φωτιά. Έχουμε συνεργασία με την Π.Υ. και καλύπτουμε σημεία στην περιοχή της Αμφιλοχίας, του Αγρινίου και σημεία του Αρακύνθου που «βλέπουν» και κομμάτια της περιοχής του Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που υπάρχει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εμείς έχουμε πέντε σημεία που έχουμε αναλάβει την ευθύνη τους, όπως επίσης και τις περιπολίες σε διάφορες περιοχές, πέριξ χωριών, στα βουνά ή ακόμη και σε κορυφογραμμές.

Ξεκινάμε πάντα από τον Ιούνιο και παραμένουμε και μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου και αμέσως μετά αναλαμβάνουμε τα πόστα, τα καθήκοντά μας, για τον χειμώνα και την αντιπλημμυρική προστασία. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο αλσύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου σε συνεργασία με την Π.Υ. Αγρινίου.

Υπάρχει ενδιαφέρον για να συνεισφέρουν με την συμμετοχή τους στην προσπάθειά μας αρκετοί συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο το ενδιαφέρον «φούντωσε» και ξεκίνησαν να προσφέρουν στις περιπολίες ή στις στατικές φυλάξεις που κάνουμε πολλοί συμπολίτες μας, ακόμη και γυναίκες. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις λ.χ. στους καθαρισμούς που διοργανώνει ο δήμος Αγρινίου, στο let s do it κλπ.

Αγαπάμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, στο κοινωνικό σύνολο και γι αυτό κάνουμε αυτό σε εθελοντικό πλαίσιο. Αγαπάμε τον τόπο μας και την πατρίδα μας και θέλουμε να βοηθάμε».

Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν το έργο του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, στην πρόληψη κατά της φωτιάς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σύνδεσμο στο e-mail: aseedagrinio@gmail.com

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Ύδρευση Μακρυνείας, Στράτου και Αγ. Κωνσταντίνου – Προσωρινός μειοδότης