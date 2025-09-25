Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου - Απλώστε το χέρι

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Αιμοδοτών διατυπώνεται η προτροπή κάθε δημότης να γίνει αιμοδότης και σημειώνεται ότι ποτέ δεν ξέρεις ποτέ θα χρειαστούμε όλοι μας ένα χέρι απλωμένο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας: 

Μην περιμένετε την χρεία να σας κροταλίσει την θύρα. Μην αναγκάσετε το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου  να δει την αγωνία στο πρόσωπο  σας . Απλώστε το χέρι σας και βοηθήστε
Ελάτε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2025 χαλαρά και με χαμόγελο στο ΚΑΠΗ του Αγίου Κωνσταντίνου ( φάτε και ένα κουλουράκι), θα σας περιμένει το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου  με το καλύτερο χαμόγελο του από τις 09:30 το πρωί μέχρι 13:30.

Ποτέ δεν ξέρεις ποτέ θα χρειαστούμε όλοι μας ένα χέρι απλωμένο.

Ας κάνουμε πράξη το σύνθημα:

ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

 

