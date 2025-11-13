Εσύ μπορεί να ξέρεις ποια είναι η κοντινότερη πλατεία στο σπίτι σου, η Κυβέρνηση όμως δεν το ήξερε και έφτιαξε πλατφόρμα…

Σχεδόν 3.000 καταφύγια λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πως έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr με χωρητικότητα σχεδόν 2 εκατομμυρίων ατόμων.

Όμως δεν μιλάμε ακριβώς για καταφύγια, αλλά για ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού που θα μπορούσαν βεβαίως να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, όπως ένας μεγάλος σεισμός ή μία μεγάλη πλημμύρα και υπό προϋποθέσεις και στην περίπτωση ενός πολέμου.

Δεν μιλάμε όμως για πολεμικά καταφύγια. Μιλάμε για ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού, όπως πλατείες, προαύλια σχολείων και προαύλια εκκλησιών. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κυβερνητικοί επιτελείς θεώρησαν σκόπιμο να φτιάξουν μία πλατφόρμα για αυτό, προκειμένου να βλέπει κανείς ποιοι είναι αυτοί οι χώροι σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Ας υποθέσουμε μιας και είμαστε σεισμογενής χώρα ότι λαμβάνει χώρα ένας μεγάλος σεισμός και την ώρα του σεισμού βρισκόμαστε όλοι στα σπίτια μας. Είναι κανείς άραγε που δεν γνωρίζει ποια πλατεία, ποιο προαύλιο σχολείου ή ποιο προαύλιο μιας εκκλησίας είναι το κοντινότερο στο σπίτι του, προκειμένου να καταφύγει σε μία τέτοια περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Προφανώς όλοι μας γνωρίζουμε ποια είναι η κοντινότερη πλατεία στο σπίτι μας ή ποια είναι η κοντινότερη πλατεία στο χώρο της δουλειάς μας. Κάποιοι όμως φωστήρες στην κυβέρνηση δεν το γνώριζαν και θεώρησαν σκόπιμο να φτιάξουν μία σχετική πλατφόρμα για αυτό, αλλά και για να ικανοποιήσουν το ρητό της (ψηφιακής μας) εποχής, που λέει ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με μία ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ας ελπίσουμε μόνο να μην πιστέψουμε ότι θα κερδίσουμε και κάποιον πόλεμο απλώς και μόνο δημιουργώντας την… ηλεκτρονική πλατφόρμα elladara.gov.gr!

