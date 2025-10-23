«Έσβησε» βρέφος 30 ημερών στη Λάρισα - Το νεογέννητο έμενε με τη γιαγιά του

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών πέθανε στη Λάρισα την Πέμπτη (23.10.25).

Το τραγικό περιστατικό, όπως αναφέρει το larissanet.gr, σημειώθηκε στο Αργυροπούλι Τυρνάβου. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και εκεί σήμανε συναγερμός.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το βρέφος – σύμφωνα με την πρώτη εικόνα – κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν – όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση – ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.