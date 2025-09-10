Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου: Από την Πέμπτη οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου ενημερώνει, πως από την Πέμπτη 11-09-2025 και ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 15-09-2025 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/# (με χρήση κωδικών taxisnet).

Για την οριστικοποίηση των νέων εγγραφών τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο (καθημερινά 17.30-21.30) είναι:

α) Απολυτήριος Τίτλος

β) Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί και στο σχολείο) .

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή στο σχολείο ή για την κατάθεση των δικαιολογητικών κάθε ημέρα .