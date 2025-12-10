Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό πεζοί οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας – Άνοιξε η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Με διάσπαση του αστυνομικού κλοιού απάντησαν οι αγρότες της Αιτωλοακρνανίας στη σθεναρή αντίσταση που συνάντησαν στο ύψος της Γαβρολίμνης να κινηθούν προς τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου την οποία είχαν σκοπό να ανοίξουν.

Τελικά πέτυχαν τα σκοπό τους α πράξουν αυτό που είψαν προαναγγείλει, όχι όμως με τρακτέρ αλλά βαδίζοντας! Κάποιοι πέρασαν από το Ευηνοχώρι και άλλοι σκαρφάλωσαν από την Ιόνια Οδό.

Τα διόδια της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου τελικώς «άνοιξαν» και οι παραγωγοί μοίραζαν πορτοκάλια και μανταρίνια στους διερχόμενους οδηγούς!

Νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί ένταση στη Γαβρολίμνη μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, παρουσία του προέδροου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Σπύρου Κοτοπούλου που υπεραμυνόταν του δικαιώματος να τους επιτραπεί η διέλευση από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί φτάνοντας στη Γαβρολίμνη οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αγγελόκαστρο βρήκαν παραταγμένη ισχυρή αστυνομική δύναμη.

«Το άνοιγμα των διοδίων είναι μια παράνομη πράξη και δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε αυτό» τους προειδοποίησε αξιωματικός της Αστυνομίας.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση είχανν άλλη άποψη και το απέδειξαν έμπρακτα!