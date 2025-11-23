Εσωκομματικές εκλογές: Οι σύνεδροι που εκλέγονται από την Αιτωλοακαρνανία

164
Στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου αναδείχθηκαν επίσης και οι σύνεδροι από την Αιτωλοακαρνανία.
Οι 26 συνολικά υποψήφιοι έλαβαν
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 138
- ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 237
- ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166
- ΚΑΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 186
- ΚΟΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 125
- ΚΥΛΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 153
- ΚΩΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 126
- ΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219
- ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 246
- ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81
- ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 50
- ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 166
- ΝΤΡΟΥΤΣΗ ΖΩΗ 157
- ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56
- ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 241
- ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 182
- ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 237
- ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64
- ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 113
- ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69
- ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81
- ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89
- ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 257
- ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 234
Από τους 26 υποψηφίους εκλέγονται οι 21 σύνεδροι.