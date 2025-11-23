Εσωκομματικές εκλογές: Οι σύνεδροι που εκλέγονται από την Αιτωλοακαρνανία

Στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου αναδείχθηκαν επίσης και οι σύνεδροι από την Αιτωλοακαρνανία.

Οι 26 συνολικά υποψήφιοι έλαβαν

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 138

ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 237

ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166

ΚΑΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 186

ΚΟΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 125

ΚΥΛΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 153

ΚΩΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 126

ΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 246

ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81

ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 50

ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 166

ΝΤΡΟΥΤΣΗ ΖΩΗ 157

ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56

ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 241

ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 182

ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 237

ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64

ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 113

ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69

ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89

ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 257

ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 234

Από τους 26 υποψηφίους εκλέγονται οι 21 σύνεδροι.