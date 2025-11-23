Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Εσωκομματικές εκλογές: Οι σύνεδροι που εκλέγονται από την Αιτωλοακαρνανία

Στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου αναδείχθηκαν επίσης και οι σύνεδροι από την Αιτωλοακαρνανία.

Οι 26 συνολικά υποψήφιοι έλαβαν

  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 138
  • ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 237
  • ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166
  •  ΚΑΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 186
  • ΚΟΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 125
  •  ΚΥΛΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 153
  • ΚΩΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 126
  • ΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219
  • ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 246
  • ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81
  • ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 50
  •  ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 166
  • ΝΤΡΟΥΤΣΗ ΖΩΗ 157
  • ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56
  • ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 241
  • ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 182
  • ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 237
  • ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64
  • ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 113
  • ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69
  • ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81
  • ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89
  •  ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 257
  • ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 234

Από τους 26 υποψηφίους εκλέγονται οι 21 σύνεδροι.

