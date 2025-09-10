"Ερωτόκριτος" για παιδιά το Σαββατοκύριακο σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος του θεάτρου act παρουσιάζουν το κλασσικό έργο «Ερωτόκτιτος».

Το διάσημο ελληνικό ρομαντικό έπος, γραμμένο στις αρχές του 17ου αιώνα από τον Κρητικό ποιητή Βιτσέντζο Κορνάρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.

Η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή του κλασσικού ποιητικού κειμένου ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά και προσαρμοσμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να την απολαύσουν ταυτόχρονα και μικροί και μεγάλοι.

Η παράσταση ανεβαίνει το Σάββατο 20/9 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Διοικητήριο Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ενώ την Κυριακή 21/9 ώρα 19:00 στον Πολυχώρο Αίθουσα Τρομπούκη, Αμφιλοχία

Με χιούμορ, μουσική, ρυθμό και έντονη σωματικότητα η παράσταση αφηγείται μια φρέσκια εκδοχή του κλασσικού παραμυθιού. Μέσα από συμβολισμούς και μεταφορές, αποπειράται να μιλήσει στα παιδιά, με πολύ διασκεδαστικό τρόπο, για τις σημαντικές αξίες: την αληθινή αγάπη, την πίστη στην πατρίδα, τον ηρωισμό, τη φιλία αλλά και την αντίσταση στην καταπίεση.

Το έργο αφηγείται την ιστορία του Ερωτόκριτου, ενός παλικαριού που είναι άσσος και στη μουσική και στο σπαθί, και τον βαθύ έρωτά του για την Αρετούσα, κόρη του Βασιλιά Ηράκλη. Ο έρωτάς τους αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, όπως οι κοινωνικές διαφορές, ο αρραβώνας της Αρετούσας με άλλον μνηστήρα και η εξορία του Ερωτόκριτου. Στο τέλος ο Ερωτόκριτος σώζει την πόλη του και τον Βασιλιά με τις ηρωικές πράξεις του και κερδίζει δίκαια το χέρι της αγαπημένης του.

Η αφήγηση αναδεικνύει υψηλές αξίες και θίγει θέματα αγάπης, τιμής και ιπποτισμού. Εστιάζει σε σημαντικές έννοιες και προβάλει υψηλές αξίες και ιδανικά δίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία στους δασκάλους να ανοίξουν γόνιμες συζητήσεις με τους μαθητές με αφορμή την παράσταση

Ο «Ερωτόκριτος» για παιδιά είναι μια θεατρική παράσταση γεμάτη τραγούδι, μουσική, όμορφα κοστούμια, χορογραφίες και θεατρική κίνηση και πολλά κωμικά στοιχεία. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές σωματικού θεάτρου και χοροθεάτρου με πολλές εναλλαγές ρόλων και χορικά, με ειδικά κατασκευασμένα σκηνικά αντικείμενα και θεατρικούς φωτισμούς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γεωργία Ηλιοπούλου, τη διασκευή και τη μετάφραση των στίχων η Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου την δραματουργική προσαρμογή του κειμένου, τις πρόσθετες σκηνές και τους στίχους των τραγουδιών ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, και την πρωτότυπη μουσική σύνθεση ο Διονύσης Μπάστας. Η κινησιολογία και οι χορογραφίες είναι της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου και οι θεατρικοί φωτισμοί του Ιωάννη Αναστασόπουλου. Το βιβλίο με το κείμενο του έργου κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σοκόλη.

Είσοδος ελεύθερη και στην παράσταση του Μεσολογγίου και της Αμφιλοχίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρωτότυπο παραμύθι: Βιτσένζος Κορνάρος

Διασκευή - Μετάφραση– Στίχοι: Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου

Σκηνοθεσία: Γεωργία Ηλιοπούλου

Προσαρμογή κειμένου - Πρόσθετες σκηνές: Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Μουσική σύνθεση: Διονύσης Μπάστας

Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Σκηνικά: ΈνοΣκοντράνι

Φωτισμοί: Ιωάννης Αναστασόπουλος