Ερώτηση Ζαμπάρα για τα ελλείμματα ασφαλούς λειτουργίας στο Αεροδρόμιο Ακτίου

Επίκαιρη ερώτηση έθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τα σοβαρά ελλείμματα στελέχωσης και συντήρησης στο Αεροδρόμιο Ακτίου, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων.

Η ανακοίνωση:

Κοινή Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κατέθεσαν ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας και ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ και Βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, σχετικά με την ανεπαρκή στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών στο Αεροδρόμιο Ακτίου, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων και αναδεικνύει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την ολιγωρία στη λήψη μέτρων.

«Το Αεροδρόμιο Ακτίου, ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες επιβάτες κάθε χρόνο και αποτελεί βασικό κόμβο για τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Παρά τη σημασία του, η στελέχωση των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας παραμένει δραματικά ελλιπής, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να εργάζονται πολύ πέρα από τα επιτρεπτά όρια που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί (Κανονισμός ΕΕ 2015/340 – Part ATCO) και οι οδηγίες της EASA για την πρόληψη κόπωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ακτίου λειτουργεί μόλις με το 40% της απαιτούμενης δύναμης, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη συντήρηση των υποδομών (διάδρομοι, φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, τεχνικός εξοπλισμός). Αυτή η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο λαθών και δυσλειτουργιών, θέτοντας σε δοκιμασία την ασφάλεια πτήσεων και επιβατών», ανέφεραν οι Βουλευτές.

Όπως σημειώνουν, το ζήτημα δεν είναι απλώς υπηρεσιακό, αλλά θεσμικό και πολιτικό, καθώς αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ασφάλειας πτήσεων (ICAO, EASA). Η ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα στρατιωτικού προσωπικού ή από εσωτερικές προτεραιότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την Ερώτησή τους, που συνυπογράφουν συνολικά 14 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει σαφείς απαντήσεις στα εξής:

Ποιες ενέργειες έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του (ΑΠΑ και ΥΠΑ) για την επαρκή στελέχωση του Αεροδρομίου Ακτίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πτήσεων είναι πολιτικές; Έχουν διενεργηθεί επιθεωρήσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας (Safety Assessments) από την ΑΠΑ και την ΥΠΑ στο αεροδρόμιου Ακτίου, και ποια είναι τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας και υποδομών; Προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει από την Πολεμική Αεροπορία και τον παραχωρησιούχο του αερολιμένα επικαιροποίηση του πλαισίου συνεργασίας, ώστε να ενσωματωθούν σαφείς υποχρεώσεις στελέχωσης και συντήρησης, σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς; Υπάρχει πρόθεση να συγκροτηθεί μικτό κλιμάκιο ελέγχου (ΑΠΑ – ΥΠΑ – ΓΕΑ) για τη συνολική επανεκτίμηση των συνθηκών λειτουργίας του Αεροδρομίου Ακτίου; Πώς προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει ότι η Fraport Greece, ως παραχωρησιούχος και συμβαλλόμενο μέρος με το Δημόσιο, τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της ως προς τη χρηματοδότηση και την κάλυψη των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων;

«Η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να αποτελούν “γκρίζα ζώνη” ευθυνών μεταξύ Υπουργείων και φορέων. Το κράτος έχει καθήκον να εγγυάται τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία των αεροδρομίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας», τονίζουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.