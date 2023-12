Ερωτευμένος με Ρωσίδα καλλονή ο Τομ Κρουζ

Ο βραβευμένος ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, εντοπίστηκε στο Λονδίνο να έχει τρυφερό τετ α τετ με την κόρη ενός ισχυρού Ρώσου.

Ο 61χρονος Τομ Κρουζ εθεάθη με την 36χρονη Ελσίνα Χαϊρόβα, κόρη του πρώην υπουργού Οικονομικών στο Ταταρστάν της Ρωσίας, η οποία έχει χωρίσει πρόσφατα και μάλιστα με επεισοδιακό τρόπο, από τον γάμο της με Ρώσο ολιγάρχη.

Tom Cruise has reportedly found love with Russian socialite Elsina Khayrova. The couple was spotted together at a party in London and seemed inseparable. Khayrova is the daughter of a prominent Russian MP and was previously married to a diamond-trading oligarch. pic.twitter.com/70iYg53Ctw

