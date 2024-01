Μεταγραφή… επιπέδου Euroleague έκανε η ομάδα από τη Ρωσία, μιας και τη Δευτέρα (29/01) ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ.

Παίκτης της ΤΣΣΚΑ είναι ο Γουίλ Μπάρτον. Ο 33χρονος συμφώνησε με το σύλλογο της Μόσχας και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί μακριά από την πατρίδα του. Έχοντας 12 χρόνια εμπειρίας από το NBA, ο πρώην παίκτης των Νάγκετς, Ράπτορς, Γουίζαρντς και Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να είναι ο σούπερ σταρ της VTB League.//Α.

Η ανακοίνωση:

Guard/forward @WillTheThrillB5 (33 years old, 196 cm) signed a contract with our club until the end of this season. The agreement will come into force after the basketball player undergoes a medical examination in Moscow.

More info: https://t.co/Vbq6cqelIz pic.twitter.com/Cg6smdWash

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 29, 2024