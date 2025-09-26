Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: «Να σταματήσει κάθε δίωξη των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη»

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καταγγέλει τις διώξεις συνδικαλιστών και συγγενών των θυμάτων της τραγωδία στα Τέμπη, καλώντας σε στήριξη και συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

ΔΙΩΚΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες απαράδεκτες διώξεις στους εκλεγμένους συνδικαλιστές των σωματείων στον σιδηρόδρομο, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο που οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και αποθρασυνόμενη από την ατιμωρησία, όχι μόνο δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και επομένως για τους επιβάτες, αλλά τιμωρεί όσους απαιτούν να τηρηθούν.

Η διοίκηση της Hellenic Train είχε το θράσος να καλέσει σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, συνδικαλιστής της ΔΕΣΚ, εκλεγμένος στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην «Hellenic Train» και συγγενής θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, με την κατηγορία ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία» επειδή τόλμησε να απαιτήσει να τηρηθούν οι κανονισμοί ασφαλείας.

Συγκεκομμένα ο συνάδελφος κατά την εργασία ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών που σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτεί πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων, αρνήθηκε να την εκτελέσει μόνος του, σε μια εργασία μάλιστα που είχε κινδυνεύσει στο παρελθόν και δυόμιση μήνες μετά, κι αμέσως μετά την εκλογή του στο ΔΣ, τον καλούν σε απολογία.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Βαφτίζουν «υπηρεσιακή ανωμαλία» τα κοράκια της Hellenic Train την τήρηση των μέτρων ασφαλείας γιατί απλά «κοστίζουν». Είναι η ίδια αιτία που προκάλεσε το έγκλημα των Τεμπών και οδηγεί σε χιλιάδες εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, όπως και το προχθεσινό σε επιβατικό πλοίο, όπου χάθηκε η ζωή ενός 20χρονου ναυτεργάτη. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι κόστος η τήρηση των μέτρων προστασίας το σταθερό ωράριο, οι αξιοπρεπείς μισθοί και συνθήκες εργασίας, συνολικά οι ζωές μας.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ «ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΣΑ»

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξη για τον συνάδελφο. Να μην διανοηθούν να την συνεχίσουν. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και για την εκταφή των ανθρώπων τους.

Θα το πάμε μέχρι τέλους. Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, να απαιτήσουν να σταματήσει κάθε δίωξη του συναδέλφου και οποιουδήποτε σηκώνει κεφάλι κόντρα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Δίνουμε μαζική αποφασιστική απάντηση στην εγκληματική πολιτική, την ημέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας απαιτώντας:

Να αποσυρθεί το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το 13ωρο και τη γενίκευση της ευελιξίας που θα μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών

Τήρηση και διεύρυνση των μέτρων προστασίας υγείας και ασφάλειας

7ωρο 5ημερο 35ωρο με σταθερό εργάσιμο χρόνο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 1 Η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ, 10:30 πμ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ