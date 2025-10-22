Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών αύριο 23 Οκτωβρίου

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών που θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ



ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΝ, ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 23/10/25, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 1:00μμ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ & ΣΤΙΣ 6/11/25 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Το Υπουργείο και οι Υγειονομικές περιφέρειες με έγγραφό τους ζητούν από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να συντάξουν και να εισηγηθούν έως 28/11/2025 νέους οργανισμούς των Νοσοκομείων, λαμβάνοντας υπόψη τα «δημοσιονομικά δεδομένα» (βλ. υποχρηματοδότηση) & να διαμορφώσουν στα Ενιαία Νοσοκομεία (διασυνδεόμενα) ΕΝΙΑΙΕΣ διευθύνσεις (Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική-Ξενοδοχειακή, Διοικητική) των διαφορετικών νοσοκομείων.

Το αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωση των δημόσιων δομών, οι συγχωνεύσεις, τα κλεισίματα τμημάτων και νοσοκομείων που βρίσκονται σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους κ.α.

Αυτά έρχονται ως συνέχεια της παραπέρα εμπορευματοποίησης της Υγείας, με τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία, την άσκηση ιδιωτικού έργου των γιατρών, η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να νοικιάζουν δημόσιες δομές και να πληρώνονται από τους ασθενείς – πελάτες. κ.α.

Το «νέο ΕΣΥ», που προωθεί η κυβέρνηση είναι πολύ παλιό σε σχέση με τις ανάγκες μας και την πλήρη κάλυψη τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι εργαζόμενοι της περιοχής και συνολικά του νομού, το 2025 έχουν ανάγκη, να βρίσκουν περίθαλψη όποτε τη χρειαστούν.

Από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέχρι τα Γενικά Νοσοκομεία που θα τον κατευθύνει η Πρωτοβάθμια.

Η απουσία οργανωμένης και στελεχωμένης Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -μεταξύ άλλων- οδηγεί τους ασθενείς είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία υπερφορτώνονται.

Το προσωπικό εργάζεται εξαντλητικά σε απαράδεκτες συνθήκες, με βάρδιες χειρότερες ακόμα και από αυτό που προβλέπουν οι αντεργατικοί νόμοι (π.χ. νοσηλευτές με ωράρια πρωί - νύχτα, απόγευμα - πρωί - νύχτα ή π.χ. ειδικευόμενοι που δουλεύουν ακόμα και 30 ώρες σερί, χωρίς ρεπό και με αμέτρητες απλήρωτες υπερωρίες

Η κατάσταση στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι τραγική. Καταγράφονται 5.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί μέσα σε 5 χρόνια, 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες μόνο στην Αθήνα, που σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας ης κατάσταση καλούνται να καλύψουν πανελλαδικές ανάγκες, με 1 στα 5 άτομα δεν έχει ιατρική περίθαλψη.

Οι σχεδιασμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες για υγειονομική κάλυψη του λαού αλλά επιδιώκουν το νοσοκομείο να καταστεί αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα.

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής πολιτικής τους έχουν ως αποτέλεσμα σήμερα, που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας παρέχει τεράστιες δυνατότητες, το 21,9% των Ελλήνων δεν έχει ιατρική περίθαλψη λόγω της κυβέρνησης και των κατευθύνσεων της ΕΕ στον τομέα της υγείας.

Επιβάλουν δημοσιονομικούς κόφτες στην κρατική υγειονομική περίθαλψη, όταν τα υπερπλεονάσματα από την υπερφορολόγησή μας η κυβέρνηση επιλέγει τα κάνει κονδύλια προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα στη ΔΕΘ με κύρια κατεύθυνση τις πολεμικές δαπάνες.

Μάλιστα τώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφησε το νομοσχέδιο έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά, τίθενται τα ερωτήματα: ποιές θα είναι οι συνέπειες, στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, που θα αναγκάζονται να δουλεύουν τόσες ώρες για να τα βγάλουν πέρα; Ποιές θα είναι οι συνέπειες στη ζωή μας όταν το εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ, θα μας κοιτάζει ακόμα περισσότερο στην τσέπη για να μας περιθάλψει, όταν δε βγαίνουμε σήμερα ούτε για τα βασικά;

Στο νομό για να καλυφτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας πρέπει να υπάρχουν δύο Νοσοκομεία, πλήρως στελεχωμένα, όπως αντίστοιχα και ΠΦΥ, πλήρως στελεχωμένη. Δεν κάνουμε πίσω από αυτό!

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ:

• Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος για τους νέους οργανισμούς που ζητά ενιαίες διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία.

• ΟΧΙ στο «νέο ΕΣΥ» της κυβέρνησης της εμπορευματοποίησης, των πληρωμών, των συγχωνεύσεων-καταργήσεων τμημάτων και νοσοκομείων.

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις των μισθών των υγειονομικών.

• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και όχι με κριτήριο τη λογική του «κόστους-οφέλους»