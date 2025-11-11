Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση για την την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Συγκέντρωση με αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα οργανώνει για τις 17 Νοεμβρίου το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου για να τιμήσει την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Διοίκηση τα μηνύματα εκείνης της εποχής αποτελούν το νήμα εκείνο, που συνδέει τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου με τον αγώνα του σήμερα.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου:

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου τιμά την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και καλεί όλα τα σωματεία, τους φορείς της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές και τον εργαζόμενο λαό να κρατήσουμε ψηλά τα μηνύματά του! Να πάρουν μέρος στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη 2025, στις 6:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αγρινίου.

Δεν ξεχνάμε πως στις σημερινές δύσκολες συνθήκες για το λαό μας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι οδηγός για συλλογική διεκδίκηση, αλληλεγγύη και αγώνα για σύγχρονα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. Εμπνεόμαστε από τους περήφανους αγώνες της τάξης μας τότε, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, την οργάνωσή τους κόντρα στη δικτατορία του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές μας για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους μια χούφτα παράσιτων. Βάζουμε μπροστά τις δυνάμεις μας και συνεχίζουμε το νήμα εκεί που το άφησαν για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί οι εργαζόμενοι!

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου γίνονται όλο και πιο επίκαιρα και αποτελούν το νήμα εκείνο, που συνδέει τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου με τον αγώνα του σήμερα.

Τιμάμε την αντιδικτατορική πάλη με το δυνάμωμα του αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης, της νεολαίας. Παλεύουμε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, φωνάζοντας «έξω οι ΗΠΑ – έξω το ΝΑΤΟ» ιδιαίτερα σήμερα που όπως ομολογούν ετοιμάζουν την εργατική τάξη, τη νεολαία να πολεμήσει για τα κέρδη τους.

Παλεύουμε ενάντια στην πολεμική οικονομία που αξιοποιείται για να παράγεται πολεμικό υλικό για να σφαγιάζονται οι λαοί, στην προσαρμογή των κρατικών δαπανών με άμεσες επιπτώσεις στην Υγεία, τα νοσοκομεία, την Παιδεία, τις υποδομές κ.α.

Οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο αποτελούν βήμα καταδίκης των εγκλημάτων της γενοκτονίας από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, βήμα αλληλεγγύης του λαού και της νεολαίας στον Παλαιστινιακό λαό.

Δυναμώνουμε την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας, ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων, που θέλουν να επιβάλλουν 13 ώρες δουλειάς, διαλύοντας την καθημερινή οργάνωση της ζωής μας, τον ελεύθερο χρόνο μας, δουλεύοντας με μισθούς πείνας, με την ακρίβεια να καλπάζει και την εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας να δυσκολεύουν παραπέρα τη ζωή μας, χωρίς προστασία από φυσικές καταστροφές…

Παλεύουμε για ένα εργατικό και λαϊκό κίνημα χειραφετημένο, ανασυνταγμένο, πρωταγωνιστή των ταξικών αγώνων! Κανένας αντίπαλος, όσο πανίσχυρος και αν φαίνεται δεν είναι ανίκητος μπροστά στον αποφασισμένο και οργανωμένο λαό.

Η λαϊκή οργή είναι εδώ, συσσωρευμένη, ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί! Αυτό φοβούνται, γι’ αυτό πιέζονται ΚΑΙ εντείνουν την καταστολή! Τρέμουν τη λάβα που θα σκεπάσει τη σήψη τους, το σάπιο κράτος τους που εξυπηρετεί τους λίγους, για να ανθίσουν νέοι αγώνες, νέα Πολυτεχνεία, να γίνουν πράξη τα συνθήματα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»! Για να ζήσουμε καλύτερες μέρες, να καρπωθούμε τον κόπο από τον ιδρώτα μας, να πάψουν να θυσιάζονται οι λαοί και τα παιδιά στους πολέμους

«ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ – ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ»

ΑΓΩΝΑΣ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ

*Φωτογραφία αρχείου